"L'italiana in Algeri” di Gioachino Rossini in proiezione al Piccolo Teatro

Martedì 18 dicembre, alle ore 19.30, il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) propone la proiezione sullo schermo cinematografico, in diretta via satellite dal Gran Teatre Del Liceu di Barcellona, de "L'italiana in Algeri" di Gioachino Rossini, con la direzione musicale di Riccardo Frizza, per la regia di Vittorio Borrelli. Nel cast Luca Pisaroni, Varduhi Abrahamyan, Sara Blanch, Lidia Vinyes-Curtis. “

"L’italiana in Algeri” è un’opera che sposa la causa dei diritti delle donne attraverso il modo intraprendente con cui la sua protagonista, Isabella, affronta il ruvido Mustafà. Rossini aveva solo 21 anni quando trionfò con questa farsa in due atti, che consolidò il suo stile personale e il suo status di erede legittimo dell’opera buffa del XVIII secolo. “Grandi arie” ed “ensemble abbaglianti” – come quello punteggiato da onomatopea alla fine del primo atto – sono solo alcuni dei piatti gourmet in questo esilarante menu Rossini. Sono trascorsi 36 anni da quando “L’italiana in Algeri” è stata vista per l’ultima volta al Liceu. Riccardo Frizza torna nella buca dell’orchestra con un intero cast di specialisti in questo stile di opera sul palco. I colori vivaci della messa in scena del regista Vittorio Borrelli sono, poi, molto in linea con lo spirito immaginativo della musica scintillante di Rossini.

Ingresso: interi euro 12 ridotti euro 11, associati euro 10.

La biglietteria aprirà alle ore 18.45.

