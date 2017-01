“Italians do it better” all’Extra Extra

Sabato 28 gennaio ITALIANS DO IT BETTER torna all’Extra Extra il sound targato IL MURETTO guest ALBERT MARZINOTTO

EXTRA EXTRA in collaborazione con IL MURETTO presenta:



ITALIANS DO IT BETTER



Guest dj: Albert Marzinotto

Vincitore TOP Dj 2015, programma andato in onda su Sky Tv, condotto da Albertino, Stefano Fontana, Lele Sacchi.

Dj e producer, il suo genere varia tra House-Tech-Deep-Funky-Discoclub-Elettronica

(26.06.2015 Stadio Meazza, S.Siro (Milano) Opening Act @ Lorenzo Jovanotti Cherubini)

Albert Marzinotto, 27 anni veneziano, innamorato della musica, ha iniziato a studiare pianoforte e chitarra ottenendo grandi risultati. Aveva solo 13 anni quando inizia come dj a trovare la sua migliore espressione musicale con la musica house. E ‘ anche un produttore, lavoro che considera diverso dall’essere un Dj, infatti l’attività dello studio si basa su una ricerca dettagliata di suoni aggiornati; synth e drum-machine sono alcune delle sue passioni che egli non può fare a meno di usare, considerando essenziale la necessità di hardware. Recentemente i suoi brani sono stati riprodotti dai migliori dj della scena underground (Loco Dice, Marco Carola, Nic Fanciulli, Luciano, Steve Lawler e molti altri). Tra le sue opere, spiccano le collaborazioni con DJ-produttore come Pirupa (Desolat, Rinascita, Snatch) e Tapesh (Noir Musica, Suara, Variante). Ha avuto la possibilità di crescere musicalmente, suggerendo nuovi suoni. Lo contraddistingue e lo rendono originale è l’amore in vinile (sempre lì durante le sue performance). I suoi set sono creativi e non perde mai l’occasione di rinnovare il suo stile proponendo molto eclettici live set, suonare il drum machine e il pad percussioni.

plus: Arsenales Dj & Andy-J Dj

Modalità di ingresso (prima arrivi, meno spendi):



DONNA:

- ingresso omaggio fino alle 00.30 (senza obbligo di consumazione)

- 12euro con consumazione inclusa dopo le 00.30



UOMO:

- 12euro con consumazione inclusa fino alle 00.30

- 15euro con consunzione inclusa dopo le 00.30



Discoteca Extra Extra | Via Ciamician, 5 | Padova

Gallery