Itinerando Show, turismo e sport acquatici alla Fiera di Padova

Dal 10 al 12 febbraio arriva alla Fiera di Padova Itinerando Show, il salone dedicato a nautica, sport acquatici, camper, turismo e off-road: una formula nuova e ricca di sorprese in un contesto dinamico e frizzante dove poter toccare con mano le proposte degli espositori attraverso un format votato all’accelerazione del business.

La manifestazione riunisce ExpoCamper 2017, Mondomare e Vacanze Weekend.

EXPOCAMPER 2017

Il mondo dell’outdoor in Fiera a Padova: Dopo il successo della scorsa edizione, ExpoCamper, secondo salone italiano dedicato al turismo en plein air, torna in Fiera in una veste rinnovata e ampliata. Tante le novità, a partire dal nome. Itinerando Show è una proposta davvero unica nel panorama fieristico nazionale, che coniuga insieme – con una formula originale che già sta raccogliendo grande interesse fra le aziende del settore – “mondi” diversi che hanno molti punti di contatto: accanto al turismo outdoor, quello più “tradizionale” e all’adventure tourism, anche la nautica, l’off-road e gli sport acquatici.

MONDOMARE - SALONE NAUTICO E SPORT ACQUATICI

Un nuovo grande contenitore tutto dedicato al mondo dell’outdoor, un layout completamente rinnovato, una superficie espositiva raddoppiata: Mondomare presenta quest’anno una proposta davvero ricca.

I visitatori che arriveranno al Padiglione 7 si troveranno “immersi” in un allestimento che ricorda un vero e proprio molo: un layout originale e innovativo – realizzato grazie anche all’expertise dei designer della Fiera – che contribuirà a rendere ancor più piacevole e suggestiva la visita al Salone.

Tante le novità già in campo, a partire dalla piscina olimpionica che troverà posto al Padiglione 8, dove sarà possibile assistere a dimostrazioni di sport acquatici di ogni tipo. Padova è da sempre centro di riferimento importante per il mondo del canottaggio: ecco che grazie alla partnership con la Federazione Italiana Canottaggio, in Fiera ci sarà uno spazio e un calendario eventi tutto dedicato a uno sport che ha dato lustro al nostro Paese e che molti hanno scoperto o riscoperto grazie alle Olimpiadi di Rio. Non mancheranno le proposte dedicate agli appassionati di pesca: fra gli ospiti speciali lo staff di Inside Fishing, associazione di riferimento a livello nazionale per la promozione della pesca a spinning.

Nel nuovo settore dedicato al mondo del luxury i visitatori potranno incontrare broker che proporranno alcune delle imbarcazioni più esclusive e ambite. Uno spazio tutto dedicato alle contrattazioni “di altissimo livello” in una cornice elegante e raffinata, arricchita dalla presenza di alcuni dei grandi marchi del mondo del lusso.