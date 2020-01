Itinerando: show, turismo e passione per i viaggi in Fiera a Padova, tra gli ospiti Brumotti e Licia Colò

Dal 31 gennaio al 2 febbraio la Fiera di Padova ospita il primo appuntamento in Italia dedicato al Turismo Esperienziale.

Una fiera che vuole presentare e promuovere il turismo in tutti i suoi aspetti non convenzionali, non scontati e non diffusi.

Itinerando è la fiera dedicata al turismo esperienziale

Una fiera che vuole presentare e promuovere il turismo in tutti i suoi aspetti non convenzionali, non scontati e non diffusi. Per tre giorni il quartiere fieristico di Padova diventa un’importante vetrina per le aziende che costruiscono la propria offerta intorno a ciò che i viaggiatori non si aspettano e non possono vivere in altri luoghi, ma solo e soltanto lì

Il turismo esperienziale punta a emozionare il viaggiatore: un prodotto turistico si acquista, ma è l’esperienza che si vive ad essere ricordata nel tempo.

Dettagli

💎Ospiti: Vittorio Brumotti, Licia Colò, Patrizio Roversi di Turisti per Caso e molti altri ancora //

🚚 ExpoCamper Experience //

🚵‍♂ Bike Travel //

🚢 Boat Experience //

🎎 Destinazioni //

Orari

Venerdì: 12-19 / sabato e domenica: 9-18

Ingresso

Intero 10 euro / Ridotto 8 euro

I bambini fino a 12 anni non pagano / dai 13 ai 17 anni ridotto a 8 euro

Il biglietto potrà essere acquistato direttamente alle casse.

Sono ammessi cani di piccola taglia tenuti a guinzaglio e – se richiesto – con museruola.

In breve

ITINERANDO SHOW

Esperienze in Viaggio

31 gennaio - 2 febbraio 2020

Fiera di Padova

Info web

https://itinerandoshow.it/

Seguici su Instagram: @itinerandoshow

#itinerando

#itinerandoshow

Evento facebook https://www.facebook.com/events/776372062827056/