Itinerando show, turismo e passione per i viaggi alla Fiera di Padova

Torna itinerando, il multisalone del turismo in movimento: la passione per il viaggio scopre nuove strade.

Dettagli

Dall’1 al 3 febbraio la Fiera di Padova si trasforma nel punto di riferimento per tutti i viaggiatori che vivono ogni viaggio come un’avventura e che cercano sempre nuovi modi per dare slancio alla loro passione.

Viaggiare significa immergersi in mondi sconosciuti, vivere esperienze inaspettate, scoprire nuove facce del mondo che ci circonda e di noi stessi.

Viaggiare non è solo spostarsi da un posto all’altro: è cambiare punto di vista sulle cose, per trasformare ogni nuovo giorno in un’occasione di scoperta.

Itinerando nasce per questo: aiutare tutti i viaggiatori a vivere la loro passione nel migliore dei modi, mettendoli in contatto con chi condivide il loro amore per l’avventura e fornendo loro le informazioni, gli strumenti e le attrezzature di cui hanno bisogno per partire per il prossimo viaggio.

Orari

1, 2 e 3 febbraio

dalle 9 alle 19

Biglietto

Biglietto intero euro 10,

Biglietto ridotto euro 8 (Giovani di età compresa tra 13 e 17 anni e studenti universitari, previa esibizione del badge universitario + over 65, previa esibizione di un documento d’identità).

Biglietto omaggio: bambini fino a 12 anni

Possibilità di comprare i pacchetti famiglia

Info web

https://itinerandoshow.it/visita/

Facebook https://www.facebook.com/itinerandoshow