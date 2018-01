Itinerando Show, turismo e sport acquatici alla Fiera di Padova

Dal 9 all'11 febbraio torna alla Fiera di Padova Itinerando Show, il salone dedicato a nautica, sport acquatici, camper, turismo e off-road: una formula nuova e ricca di sorprese in un contesto dinamico e frizzante dove poter toccare con mano le proposte degli espositori attraverso un format votato all’accelerazione del business, punto di riferimento per tutti i viaggiatori che vivono ogni viaggio come un’avventura e che cercano sempre nuovi modi per dare slancio alla loro passione.

La manifestazione riunisce ExpoCamper, Mondomare ed ExpoBici Travel.

ORARI E BIGLIETTI

Da venerdì a domenica con orario dalle 9 alle 19.

Il biglietto potrà essere acquistato direttamente online (con un sovrapprezzo di 1 euro) o alle casse.

Biglietti:

intero 12 euro

ridotto 9 euro (giovani di età compresa da 11 a 17 anni, studenti universitari fino a 26 anni previa esibizione del badge universitario, over65 previa esibizione di un documento d’identità, bambini fino a 10 anni).

INFORMAZIONI

Infoline visitatori: 049.840111

itinerandoshow@padovafiere.it

