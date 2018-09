"Bici picta", in sella per visitare i luoghi della Padova Urbs Picta

In occasione della giornata senz’auto di domenica 23, Legambiente-Salvalarte ha organizzato una biciclettata dedicata ai luoghi della Padova Urbs picta, per conoscere il grande patrimonio culturale della nostra città e riscoprire il centro storico in sella alle nostre biciclette, lontani dal traffico.

Si visiteranno quattro degli otto monumenti candidati alla nomina Unesco 2019-2020 raggiungendoli attraversando luoghi e strade simbolo delle battaglie per una mobilità sostenibile in città.

Ore 14.30 partenza da Piazza della Frutta, dove sarà allestito un nostro stand.

Le tappe principali di questa biciclettata saranno il Palazzo della Ragione, la Reggia Carrarese, Il Battistero della Cattedrale e l’Oratorio di San Michele. Entreremo a visitare ognuna di queste tappe, con il supporto dei volontari di Legambiente-Salvalarte. Il tutto terminerà verso le ore 19 circa.

La partecipazione è gratuita, con offerta volontaria all'associazione. Posti limitati, si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti.

Il percorso e le visite

Ore 14.30: partenza da Piazza della Frutta, dove sarà allestito un nostro stand.

Ore 14.45 Visita a Palazzo della Ragione

Ore 15.30 Visita alla Cappella della Reggia Carrarese

Ore 16 Visita al Battistero della Cattedrale

Ore 16.30 Biciclettata fino al Santo: Passeremo per la Cappella degli Scrovegni e Via San Francesco.

Ore 18 Visita all’Oratorio di San Michele

Il programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dall’organizzazione.

Informazioni

Per informazioni: http://www.legambientepadova.it/ - http://www.legambientepadova.it/bici_picta

Legambiente Padova 0498561212