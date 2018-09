Itinerario veneto - "Confrontiamo Padova. Modelli, esempi ed esperienze", incontro al San Gaetano

"Confrontiamo Padova. Modelli, esempi ed esperienze per un nuovo sviluppo della città"

Giovedì, 27 settembre 2018 dalle 16 al Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71

Parte da Padova il percorso "Itinerario veneto" promosso da Ance Veneto Giovani per approfondire le trasformazioni dei luoghi di vita e di lavoro della nostra regione.

Si partirà dal tema delle città e si proseguirà nei prossimi appuntamenti a parlare di fabbisogno del sistema infrastrutturale, di recupero e riuso delle zone industriali e di valorizzazione del paesaggio veneto.

In questo primo appuntamento oggetto dell'analisi sarà lo sviluppo di Padova, presa come caso delle città venete. Vedremo, partendo da esempi virtuosi internazionali e locali, quali possono essere le politiche per la crescita della qualità della vita delle nostre città.

L'evento è aperto al pubblico.

Ingresso libero previa registrazione ad Ance Veneto Giovani: tel. 049.8766628 - e-mail: ancevenetogiovani@anceveneto.it

