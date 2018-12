“Jack e il fagiolo magico”, spettacolo al Corde Palco

Il 27 dicembre a Corde palco (via Montà)

“Jack e il fagiolo magico”,

Un brillante momento di clownerie sarà l’apertura di questo spettacolo che racconta la conosciuta e amata storia di Jack, bambino semplice e dai grandi valori. Sulla strada che porta al mercato della città, il piccolo Jack, che deve vendere la sua amata vecchia mucca, si imbatterà in uno strano personaggio dai mille aspetti e si troverà ad accettare cinque fagioli in cambio della sua amica a quattro zampe. Cinque fagioli in cambio della mucca?! Eh, già... perché i fagioli sono... magici!!! E così comincia l’avventura! Enormi piante da scalare, un cattivissimo orco da derubare per un finale pieno di morale! Scopriremo insieme l’importanza del rispetto, dell’amore e della condivisione perché chi disprezza, insulta, sfrutta e tiene tutto per sé piano piano si guarderà allo specchio e scoprirà di essere niente di meno che un... Orco!

Giovedì 27 dicembre - ore 16

Gruppo del Lelio

Ingresso gratuito

​Info: 327661425

Evento facebook https://www.facebook.com/events/380771216025601/