Jalisse tappa zero al Teatró di Abano Terme

L'iconico duo inaugura la sua tourneé al Teatrò. Il primo week end di luglio si apre con una coppia di cantanti che calca la scena musicale italiana e internazionale da oltre vent'anni: I Jalisse. Alessandra Drusian e Fabio Ricci, oltre al loro progetto musicale, hanno in cantiere numerosi progetti teatrali, come lo spettacolo teatrale "Non aver paura di chiamarlo amore" e "9to5", musical in collaborazione con la Dreaming Academy.

Loro hanno scelto il Teatrò di Abano Terme per presentare la ripresa del tour "ORA 20.20" che ha riscosso notevole successo nel 2019; la città è stata scelta anche per il particolare legame che i due cantanti hanno con il territorio veneto, nel quale vivono e lavorano.

Durante la serata potremo assistere ad una carrellata di brani tratti dalla loro discografia e cover tratte da "Tale&Quale Show" e da "Ora o mai più", presentati ultimamente in televisione.

Apputnamentoi venerdì 3 luglio alle ore 21.30 presso il Teatrò, teatro polivalente di Abano Terme in via Appia Monterosso 29 (adiacente alla piazza mercato).

Biglietti

I biglietti sono acquistabili in prevendita al botteghino oppure online sul sito Vivaticket al costo di 7 euro (biglietto GOLD che garantisce il posto a sedere anche in caso di maltempo all’interno del teatro) o di 6 euro (tariffa BASE che non garantisce il posto a sedere in caso di maltempo).

Sarò possibile acquistare il biglietto anche la sera dello spettacolo direttamente al botteghino del teatro ad una tariffa maggiorata di 8,50 euro.

Per loro la musica è respiro, ossigeno, felicità e allo stesso tempo riflessione. Dedicatevi anche voi una serata all’insegna della spensieratezza e della buona musica con “I Jalisse”.

Info web

https://www.facebook.com/teatroabano/