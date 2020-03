James Blunt in concerto alla Kioene arena

A seguito delle nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sospendono gli eventi e le manifestazioni di qualsiasi natura fino al 3 aprile 2020 per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli show di JAMES BLUNT, originariamente previsti per il 25 marzo 2020 al Mediolanum Forum di Milano, il 27 marzo alla Kioene Arena di Padova e il 28 marzo al Palazzo dello Sport di Roma, sono spostati a quest’autunno. La data di Padova è rimandata al 2 ottobre 2020 alla Kioene Arena.

Come fare per i biglietti già acquistati

I biglietti acquistati in precedenza resteranno validi per la nuova data, ma solo nella medesima location e città in cui si era scelto di andare (non sarà pertanto possibile assistere al concerto in un’altra città o venue diversa da quella indicata sul biglietto o sull’email di conferma dell’acquisto). I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali di Ticketmaster Italia e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dettagli

Poco dopo la notizia dell’uscita del suo sesto album in studio “Once Upon a Mind” il 25 ottobre su etichetta Atlantic Recods, James Blunt annuncia oggi il suo nuovo tour in Europa. Tra le date italiane previste per il 2020, il 27 marzo Blunt tornerà a Padova, alla Kioene Arena. James partirà ufficialmente il 14 febbraio a Birmingham e concluderà il tour alla magica Royal Albert Hall di Londra, dopo essersi esibito in giro per l’Europa e la Gran Bretagna.

I biglietti per il tour saranno disponibili per la vendita generale a partire dalle ore 10.00 di venerdì 6 settembre 2019. Dopo aver sperimentato con l’elettronica nel suo ultimo disco, James Blunt ritorna alle origini con il nuovo album “Once Upon A Mind”, con brani classici che toccheranno sia il cuore che la mente degli ascoltatori. Il disco include il primo singolo “Cold”, la toccante ballata “Lunsters”, la frizzante “5 Miles” dal tocco pop e il brano dalle sonorità country “Halfway”. L’intero album è sorprendente e permeato dal calore, sentimento e forte personalità dell’artista.

James Blunt ha pubblicato il suo primo disco, “Back to Bedlam” nell’autunno del 2004 (con la hit mondiale “You’re Beautiful”). Da allora ha venduto oltre 23 milioni di album. L’artista continua a mostrare il suo charm e carisma anche attraverso il suo seguitissimo account Twitter.

Biglietti disponibili

• tramite prevendita riservata ai Titolari di Carta American Express, dalle ore 10:00 di mercoledì 4 settembre, per 48 ore su > ticketmaster.it/ americanexpress

• tramite vendita generale, dalle ore 10:00 di venerdì 6 settembre, su zedlive.com, ticketmaster.it, e in tutti i punti vendita autorizzati.

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-james-blunt-kioene-arena/