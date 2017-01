“Vengo anch’io, Jannacci e Noi” spettacolo musicale/teatrale al Cinema Rex

Dopo il sould out della prima assoluta ritorna in scena:

“Vengo anch’io, Jannacci e Noi”

Le atmosfere delle periferie per ricordare l’arte e la comicità surreale del cantautore milanese. In primo piano le canzoni di Jannacci, i nonsense, i brani dedicati ai disperati del mondo, quelli degli amori perduti, dell’impegno contro le guerre e lo sfruttamento.

DETTAGLI

Spettacolo musicale/teatrale

SABATO 4 FEBBRAIO

Cinema Rex

ore 21.15

ingresso: 8 euro

“VENGO ANCH’IO, JANNACCI E NOI”

Regia di Ernesto Aufiero.

LA GANG:

Charlie Agostini (mimo),

Laura De Nicolao (ballerina)

Alessandro Benfatto (attore),

Renato Cestaro (mimo/percussioni),

LA BAND:

Alessandro Modenese (chitarra / voce),

Laura Pirri (cantante)

Federico Zugno (fisarmonica),

Lorenza Bano (violino),

PREVENDITE

-Cinema Rex via S.Osvaldo 6 pd

-Cartoleria S.Osvaldo via S.svaldo 4 pd

-Negozio Xl Sorelle via Facciolati 107 pd

-Info 3474409953

biglietto unico: 8 euro

