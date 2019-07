Japanese street food Matsuri al "Parco delle farfalle"

JAPANESE STREET FOOD MATSURI - Il circolo Naturhabilis in collaborazione con la chef autentica Yuri kagawa propone una serata riservata ai suoi soci, dedicata alla cultura e allo street food giapponese. A contorno della cena che propone piatti preparati con ingredienti di prima qualità, secondo le ricette originali giapponesi saranno presenti:

Kimono club Italia: laboratorio di vestizione dello Yutaka

Laboratorio Charta di Mortise: laboratorio di origami per adulti e bambini

Associazione Ochacaffè: colonna sonora originale giapponese

Venice to Tokyo: consigli, indirizzi, aneddoti e suggerimenti per chi viaggia a Tokyo

MOMO Kanzashi: corso di tsumami zaiku-kanzash (i fiori delle Maiko)

QUALI MENU’ PROPONE LA SERATA? - La serata offre 4 menù fissi di cucina tipica giapponese (vegetariani o di carne e pesce) che saranno serviti a partire dalle ore 20.00 presso lo chalet del Parco delle Farfalle in via Bajardi 1B Padova, zona Mortise. I piatti saranno serviti in un vassoio unico (BENTO) e potranno essere consumati all’interno e all’esterno dello chalet.

È obbligatorio prenotare il proprio menù entro martedì 16 luglio 2019 (non è possibile prenotare i posti a sedere).



QUALI PIATTI TIPICI SONO PROPOSTI? - Sono proposti 6 piatti tipici

Okonomiyaki: un impasto di uova, farina, foglie di capuccio, acqua e carne oppure solo capuccio nella versione vegetariana, accompagnato dalla salsa tonkatsu

Yakisoba: tagliolini saltati con salsa tonkatsu gamberi e verdure oppure solo verdure nella versione vegetariana.

Futomaki: sono una tipologia di sushi appartenente alla categoria dei maki: gli involtini di riso avvolti da un foglio di alga nori, con all’interno verdure e nel nostro caso salmone, oppure tofu e verdure nella versione vegetariana.

Nighiri: altra tipologia di sushi di riso a forma di una polpetta allungata su cui poi vengono sistemate le fettine di salmone, spada, o tonno affumicato, oppure tofu e verdure nella versione vegetariana.

Karaaghe: carne di pollo marinato nella salsa di soia aglio e zenzero, infarinato nella fecola e fritto. Nella versione vegetariana verrà proposto il tofu preparato con la stessa tecnica.

Dorayaki: è un tipo di dolce giapponese composto da due pancake, formati a partire un impasto simile al pan di spagna e riempito al centro con l’anko, una salsa dolce rossastra ricavata dai fagioli azuki che verrà proposto anche con farcitura di crema alle nocciole).

Onigiri: uno spuntino tipicamente giapponese, composto da una polpetta di riso bianco, che prepareremo con un cuore di tonno e maionese, condimento molto diffuso tra i giovani giapponesi. Di solito l’onigiri ha una forma triangolare, con una striscia di alga nori su un lato per poter essere afferrato comodamente: si tratta, infatti, di un cibo destinato spesso al consumo per strada.

COME SONO COMPOSTI E MENU’ E QUANTO COSTANO?



BENTO 1 MENU’ COMPLETO 35€:



Okonomiyaki (1/2)

Yakisoba (60gr)

Futomaki (3 pezzi)

Nighiri (1 pezzo)

Karaaghe 100 gr

Dorayaki 1

BENTO 2 MENU’ DEGUSTAZIONE 20€:



Okonomiyaki (1/4)

Yakisoba (40gr)

Futomaki (2 pezzi)

Karaaghe (50 gr)

Dorayaki 1

BENTO 3 MENU EASY 15 €:



Yakisoba (50gr)

Okonomiyaki (1/4)

Karaaghe (50 gr)

BENTO 4 MENU’ BAMBINI 10 €:



Yakisoba (50gr)

Karaaghe (80 gr)

Dorayaki 1



Per ogni Bento (o menù) è necessario specificare se si desidera la versione vegetariana o quella di carne e pesce. Nel menù sarà compresa una bottiglietta di acqua o una bibita a scelta, alcolici e caffè a parte.