Jar Creative Group “Buon Natale Brutte Streghe” spettacolo ad Albignasego

#FINALMENTE JAR CREATIVE GROUP AD ALBIGNASEGO

“Buon Natale Brutte Streghe” è l'evento dell'anno per i bambini di Albignasego, uno spettacolo teatrale ricco di magia che renderà Piazza del Donatore un posto speciale per un intero pomeriggio (Turno A 16 - Turno B 17.30).

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Sarà possibile acquistare i biglietti in compra-vendita direttamente sul sito:

http://www.jarcreativegroup.com/buon-natale-brutte-streghe/

e presso le attività di Albignasego:

- Lelimu via 16 marzo

- Ballon Express via Roma 67a

- Cartoleria Fiorenzato via Roma 259

EVENTO DI BENEFICENZA che devolverà l'intero ricavato (al netto delle spese) a Casa Priscilla Onlus e Ass. Il Sorriso di Giovanni

Prima e dopo lo spettacolo sarà possibile assaggiare i famosissimi “Spunciotti” del camioncino itinerante BELLA VITA.