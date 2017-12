Jazz By The Pool Winter Edition, concerto gospel all’Hotel Terme Preistoriche

Sarà un Natale in musica per le Terme Euganee. Dopo nove estati consecutive a ritmo di Jazz By The Pool - e in attesa dell’edizione del decennale - l’Hotel Terme Preistoriche lancia Jazz By The Pool Winter Edition.

In un’unica data, la notte di Natale, domenica 24 dicembre, la prima rassegna a bordo piscina del Veneto indosserà le inconsuete vesti natalizie per un magico evento sotto l’albero.

Protagonisti della serata, a partire dalle 22, saranno l’ensemble vocale padovano Blubordò diretto e accompagnato da Alessandra Pascali. Il concerto è stato pensato come un suggestivo omaggio al Natale e alla musica con un susseguirsi di brani tradizionali, sacri, blues e gospel cantati da solisti e dall’ensemble che, per l’occasione, si presenterà nella formazione Blubordò Light. Saranno proposti anche brani tratti dal primo cd live del gruppo, in uscita proprio a dicembre. Ad accompagnare i Blubordò una band di professionisti a livello internazionale come Ivan Zuccarato al pianoforte, Daniele Vianello al basso, Graziano Colella alla batteria e Luca Campaner alla chitarra.

Con Winter Edition la collaudata formula Jazz By The Pool fatta di musica, gusto e benessere si arricchisce della cornice fiabesca dei 22mila mq del Parco delle Preistoriche illuminato con una pioggia di led e figure luminose degne di una favola di Natale. A contribuire all’atmosfera di una Vigilia in piena regola anche l’enorme caminetto acceso nel complesso delle piscine termali Chalet, a bordo delle quali l’evento sarà ospitato, a partire dall’aperitivo, passando per la cena con menù di pesce, fino alla sorpresa finale dell’arrivo di Babbo Natale con immancabile scambio di doni.

Tariffa concerto: 15 euro a persona (ingresso a partire dalle 22).

Tariffa evento: 70 euro a persona, comprensivo di aperitivo a bordo piscina (ore 20), cena al tavolo con menù di pesce (ore 20.30), concerto (ore 22), sorpresa finale con Babbo Natale e omaggio per i commensali (ore 23), libero accesso alla piscina Panoramica. Bevande non comprese.

Promozione PRENOTA PRIMA! 65 euro a persona, bevande escluse, per le prenotazioni con pagamento saldato entro domenica 17 dicembre!

È richiesta la prenotazione allo 049 793477 o eventi@termepreistoriche.it

