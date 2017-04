http://www.fisppa.unipd.it/jazz-day-2017

Jazz Day 2017 a Padova il 29 e 30 aprile

jazz-day-2017-padova-29-30-aprile.html

eventi, jazz, padova, celebrazioni, jazz day 2017, unesco international jazz day, palazzo bo, palazzo moroni, caffe’ pedrocchi, loggia della gran guardia, international jazz day padova 2017



IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELL’UNESCO INTERNATIONAL JAZZ DAY

29-30 APRILE 2017

PADOVA

(PALAZZO BO, PALAZZO MORONI, CAFFE’ PEDROCCHI, LOGGIA DELLA GRAN GUARDIA)

[9-13; 14.30 – 19]

organizzato in collaborazione e con il con il patrocinio di:

Sotto gli auspici della Commissione Nazionale UNESCO

Con il patrocinio dell’Ateneo di Padova (in attesa di conferma), del Centro di Ateneo per l’Inclusione, del Dipartimento FISPPA

In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Padova,

In collaborazione con i Conservatori di Musica “C. Pollini” di Padova e “F. Venezze” di Rovigo,

In collaborazione con Caffè Pedrocchi di Padova

Con il sostegno organizzativo del Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche dell’Educazione e della Formazione SPEF

Iniziativa finanziata con il contributo dell’Università di Padova sui fondi previsti per le iniziative culturali degli studenti, come previsto dall’art. 4, comma 5 dello Statuto.

http://www.unesco.org/new/en/jazz-day

http://jazzday.com/

Le giornate padovane intendono mettere in luce le prerogative del Jazz come metafora feconda in ambito educativo, evidenziandone anche quest’anno le dimensioni connesse a creatività, improvvisazione, innovazione, trasformazione, adattamento, dialogo, ascolto, collaborazione. In particolare l’evento di quest’anno metterà a fuoco la tematica del rischio, e le implicazioni educative e sociali derivanti dal rischio di essere creativi.

Le giornate oltre ad essere aperte a tutta la cittadinanza interessata, saranno rivolte in particolare agli Studenti dei corsi di laurea dell’Ateneo di Padova, ai dottorandi di ricerca dell’area delle scienze umane, sociali e musicali, ricercatori e studiosi nella ricerca educativa, filosofica e delle arti performative, agli studenti universitari dei corsi di studio di area educativa e musicale (conservatori).

Il programma, vede al suo interno differenti forme artistiche e comunicative che, spaziando dalla lezione musicata, al workshop, all’esibizione artistica, alla sperimentazione sonora, ai video, alla jazz-table, saranno dimostrazione effettiva del messaggio inclusivo che il jazz veicola, e stimoli di riflessione per pensare criticamente a cosa si intenda per inclusione e per cultura inclusiva.

L’evento si inserisce nel programma promosso per la giornata mondiale dedicata al Jazz, proclamata dall’UNESCO nel 2012 e che viene celebrata in modi diversi in tutte le parti del mondo ogni 30 Aprile.

Scopo dell’UNESCO è diffondere il valore del Jazz non solo come forma d’arte ma come insieme di valori altamente rilevanti e fondamentali per lo sviluppo umano e di società pacifiche.

http://www.unesco.org/new/en/jazz-day

http://jazzday.com/educational-resources

L’iniziativa è resa visibile nel programma degli eventi mondiali dell’UNESCO Jazz Day.

http://jazzday.com/events/italy,

e nella pagina ufficiale FB https://www.facebook.com/intljazzday/?fref=ts

REFERENTE SCIENTIFICO: Marina Santi

CO-DIREZIONE ARTISTICA: Alessandro Fedrigo e Marina Santi

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AI WORKSHOP

La partecipazione al convegno del 29 aprile mattina e ai workshop del 29 pomeriggio e del 30 aprile mattina e pomeriggio è libera, ma ai NON STUDENTI UNIPD è richiesta PRENOTAZIONE inviando mail a:

infojazzday.conference@fisppa.it

Per gli STUDENTI UNIPD sono aperte delle liste riservate sia per il convegno del 29 Aprile mattina al Bo, sia per le attività di workshop previste per il 29 aprile pomeriggio e per la giornata del 30 aprile.

Liste al seguente link moodle:

https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=4046

Vi aspettiamo numerosi anche quest’anno, per condividere momenti ed esperienze di creatività, riflessione e divertimento!

#International Jazz Day Padova 2017

PROGRAMMA EVENTO

29 APRILE: WAITING JAZZ DAY

ORE 9 – 13

PALAZZO BO - AULA E

9 – 10.30 INCONTRO DI APERTURA DELLE GIORNATE

Saluto delle autorità (Rettore e Delegati coinvolti; Direttore FiSPPA; Presidente Centro di Ateneo per l’Inclusione, Sindaco e referente Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Padova; Direttori dei Conservatori di Padova e di Rovigo)

Introduzione ai lavori e presentazione delle attività con tutti gli ospiti dell’evento (a cura di Marina Santi)

10.45 – 12.30 IL RISCHIO DI ESSERE CREATIVI

Dialogano sul tema, in presenza e a distanza: Tim Ingold, Luca Illetterati, Paolo Gubitta, Eleonora Zorzi, Fabio Bocci, Alessio Surian.

Coordina la discussione: Marina Santi

12.30 Jam Session nel Cortile Antico

ORE 9 – 18

PALAZZO BO - AULA NIEVO

Jazz big band for all: prove aperte della Big band Unipd - Direzione di Massimo Morganti

ORE 14 – 18

CAFFE’ PEDROCCHI - SALA BIANCA

Workshop: “Living Soundscapes, N.1”, con Erkizia Xabier (14-16)

Workshop: “Living Soundscapes, N.2”, con Erkizia Xabier (16-18)

CAFFE’ PEDROCCHI - SALA VERDE

Workshop: “il rischio di essere sé stessi”, con dottorandi Unipd

PALAZZO MORONI – INGRESSO

Passeggiate Sonore:

“Come suona la citta n.1’“, con Lorena Rocca, Michele Mainardi, Pierpaolo Faggi & Alessandro Fagiuoli. (14-16)

“Come suona la citta n.2’“, con Lorena Rocca, Michele Mainardi, Pierpaolo Faggi & Alessandro Fagiuoli. (16-18)

LOGGIA DELLA GRAN GUARDIA – PIAZZA DEI SIGNORI (e Palazzo del Capitanio)

Workshop/performance: “The risk of inclusion”, con gruppo internazionale

percussionisti diretta da Luca Ballotta (cooperativa porto Alegre)

Workshop (Palazzo del Capitanio, Aula Film): 14-16

Performance (Loggia della Gran Guardia): 16-17

ORE 21

ORTO BOTANICO

Concerto aperto per la “Primavera scientifica”:

Jimmy Weinstein Quintet, special guest Elie Massias

30 APRILE: INTERNATIONAL JAZZ DAY

ORE 10 – 13

LOGGIA DELLA GRAN GUARDIA – PIAZZA DEI SIGNORI

Workshop/performance: “The risk of dance”, con Jennifer Fernandez Cabrera

PALAZZO DEL CAPITANIO – AULA FILM

Workshop: “Conduction! Ovvero: libere improvvisazioni guidate (il rischio è a carico del conducente!)”, con Alessandro Fedrigo

PALAZZO MORONI - SALA DEGLI ANZIANI

Workshop: “Body percussion”, con Salvatore Colazzo e Andrea Gargiulo (10-11.30)

Workshop: “Gnothi seautón”, con Salvatore Colazzo e Luigi Mengoli (11.30-13)

ORE 11 -12.30

PLATEATICO DI CAFFE’ PEDROCCHI

Concerto (con intervista) di Filippo Visentin (piano), Irene Ermolli (voce), Tommaso Ermolli (chitarra)

ORE 15 -17.30

CAFFE’ PEDROCCHI - PLATEATICO

Concerto: Ensemble jazz - Conservatorio “C. Pollini” Padova

Concerto: Unive ensemble – Ca Foscari – Direzione di Nicola Fazzini

ORE 14 -17.30

PALAZZO MORONI - SALA DEGLI ANZIANI

Workshop: “Create a drone n.1”, con Jimmy Weinstein e Lilli Santon (14-15.45)

Workshop: “Create a drone n.2”, con Jimmy Weinstein e Lilli Santon (15.45-17.30)

CAFFE’ PEDROCCHI – SALA VERDE

Free community of inquiry: “Rischio e dialogo: che meraviglia!” – Sessioni aperte di pratica filosofica, con Diego Di Masi & Marina Santi

PALAZZO DEL CAPITANIO – AULA FILM

Workshop: mettiamoci in gioco! Improvvisiamo e creiamo con il corpo (attività rivolta a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni), con Matteo Zangirolami & Eleonora Zorzi

ORE 18

CAFFE’ PEDROCCHI - PLATEATICO

Big band Unipd diretta da Massimo Morganti - Note finali in dialogo con Alessandro Bertinetto

ORE 21

CAFFE’ PEDROCCHI - PLATEATICO

Stefano Onorati & friends ricordando Marco Tamburini

