"Pansodia", International Jazz Day Padova 2020: 120 artisti e 24h di trasmissione online

Si terrà giovedì 30 aprile l’International Jazz Day 2020, la giornata UNESCO che celebra il Jazz come patrimonio mondiale dell’umanità. Anche quest’anno l’Università di Padova sarà protagonista con un evento originale: l’ateneo veneto darà vita a Pansodia, una grande, inedita opera jazz collettiva. Un lungometraggio creato dall’insieme di note, parole, immagini, movimenti; video prodotti tra le pareti domestiche da oltre 120 artisti, musiciste e musicisti, intellettuali, studenti e studentesse. Un totale di 24 ore ininterrotte di trasmissione, in onda sul canale YouTube dell’Università di Padova.

Tra i jazzisti che hanno dato vita a questa jam session contemporanea: Paolo Fresu, Jimmy Weinstein, Ada Montellanico, Simone Graziano, Fabio Giachino, Nicola Fazzini e tanti altri.

«Pansodia è un neologismo che evoca un’"ode universale” e propone una jam session globale nel giorno mondiale del Jazz -spiega l’ideatrice dell’evento, la professoressa Marina Santi - è un'opera, ma anche un atto collettivo di impegno per la costruzione di comunità in cui il valore della creatività sia alimentato e difeso; in cui si riconosca all'immaginazione umana il potere di trasformare le crisi in possibilità, la paura in coraggio per affrontare il presente come seme di un futuro fiorente».

Per il direttore artistico, il musicista Alessandro Fedrigo si tratta di «un mosaico digitale che rappresenta la condizione di tanti musicisti, artisti, pensatori, intellettuali. Un'opera corale da scoprire e da attraversare assieme».

Pansodia è l’omaggio dell’Università di Padova al Jazz, come modo di vivere insieme questo tempo presente, inaudito e inedito. Scopo dell’International Jazz Day è diffondere questo genere musicale non solo come forma d’arte, ma come insieme di valori altamente significativi e fondamentali per lo sviluppo di società pacifiche, comunità aperte e inclusive. Tematiche particolarmente necessarie e urgenti, in questo momento storico.

L’evento, che avviene sotto gli auspici dell’UNESCO, è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, realizzato in collaborazione con l’associazione nazionale dei festival i-Jazz, nusica.org e Jazz Area Metropolitana.

Link alla trasmissione

www.youtube.com/user/UniPadova

