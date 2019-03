“The jazz jam session” al Mooding il 13 marzo 2019

Mercoledì 13 marzo ore 21

Mooding (Via Trieste 5/C, Padova)

Rassegna “The jazz jam session”

Way Out

Giulio dalla Mora (sax baritono)

Max Verrillo (batteria)

Marco Lenoci (contrabbasso)

Simone Bortolami (chitarra)

Consueto appuntamento del mercoledì dedicato alla Jazz Jam Session del Mooding, il nuovo club cittadino che offre una caleidoscopica offerta musicale. Ad aprire la Jam sarà il quartetto Way Out.

Il quartetto nasce nelle aule del conservatorio Pollini, dove Giulio dalla Mora (sax baritono), Max Verrillo (batteria), Marco Lenoci (contrabbasso) e Simone Bortolami (chitarra), vengono riuniti dal prof. Francesco Angiuli per esplorare le sonorità del jazz post bop. Dal secondo quintetto di Miles Davis all'odierno Seamus Blake, passando per un già innovativo Coltrane del primo disco i Way Out ricercano un sound moderno anche riarrangiando brani del great american song book.

Entrata libera, no tessere / Promo Dinner a soli euro 10

Info web

https://www.mooding.club/music/2019-03-13-pollini-jam/

https://www.facebook.com/events/396758304452655/

Mooding

Music club - gourmet street food - cocktail bar

via Trieste 5c - 35121 Padova

info & preno 340 9752153

www.mooding.club