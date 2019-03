“The jazz jam session” al Mooding

Mercoledì 6 marzo ore 21

Mooding (Via Trieste 5/C, Padova)

presenta il 5° evento della rassegna “The jazz jam session”

Endless Season

Lorenzo Di Prima – basso

Paolo Busatto – chitarra

Marcello Sambataro – tastiere

Luca Ardini – sassofono

Andrea Cecchetto – batteria

Dettagli

La proposta musicale degli Endless Season unisce stili e sonorità che hanno origine dalle differenti esperienze artistiche di ciascun componente, dando vita ad un linguaggio fresco e dinamico che sposa gli elementi ritmici del funk con le idee armoniche del progressive rock e della fusion americana. In ogni composizione si possono cogliere evidenti le influenze musicali del gruppo: Scott Henderson, Dave Weckl Band, Oz Noy, Alain Caron, Avishai Cohen, Mike Stern. L’idea costitutiva della scrittura degli Endless Season risiede nella completa libertà di mescolanza degli stili musicali, senza limiti di categorizzazione di genere. A partire da questo presuppostosi creano atmosfere musicali nuove, eterogenee e mai scontate: le sonorità funk-rock incisive e potenti(Doctor Jelinek, The Big Crunch), e le atmosfere più rilassate ed eteree (Misty Morning Sunrise, Treasures of Teatime) guidano l’ascoltatore in un perpetuo flusso di tensione e distensione, in un susseguirsi di emozioni spesso addirittura discordanti e contraddittorie, ma del tutto coerenti e inseparabili. La concezione artistica risiede in questa successione inesorabile di sensazioni e movimenti, nel tentativo di toccare la sensibilità del pubblico in ogni sua sfumatura, cercando spesso soluzioni musicali inattese, alternando l’acidità e l’asprezza di groove sincopati a momenti lirici, fluidi e melodici. E’ un progetto che cerca di coinvolgere l’orecchio di chi ascolta nella sua varietà, complessità e totalità.

“No wonder it’s called Endless Season, it’s a release that has everything. It’s got the freshness of Spring, the warmth of Summer, the unpredictability of Autumn, and the sharp incisiveness of Winter.”

(Non c’è da stupirsi sul perché si chiami Endless Season [Stagione Infinita], è un progetto che ha tutto.

Ha la freschezza della primavera, ha il calore dell’estate, l’imprevedibilità dell’autunno, e l’incisività tagliente dell’inverno.)

Ernest Platitude - critico musicale

Entrata libera, no tessere / Promo Dinner a soli euro 10

Mooding

Music club - gourmet street food - cocktail bar

via Trieste 5c - 35121 Padova

info & preno 340 9752153

www.mooding.club