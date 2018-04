Jazz@Pedrocchi, Anat Cohen e Marcello Gonçalves al Caffè Pedrocchi

L’associazione culturale Miles e l’assessorato alla cultura del comune di Padova organizzano una rassegna di concerti jazz al Caffè Pedrocchi, con artisti di fama internazionale e i più affermati solisti della musica improvvisata italiana.

Gli appuntamenti, da aprile a settembre, anticipano ed introducono la programmazione del prossimo Padova Jazz Festival, consueto ed atteso appuntamento che si terrà a partire da ottobre.

Il concerto

Appuntamento di particolare rilievo sarà il concerto del 12 luglio con la clarinettista israeliana Anat Cohen e il chitarrista brasiliano Marcello Gonçalves: melodie leggere ed eleganti, fedeli alle origini brasiliane del repertorio, ma con l’aggiunta di sapori di terre ‘altre’. Anat Cohen è una solista virtuosa che si è imposta come riferimento assoluto per il clarinetto jazz. La sua versatilità (tra musica ebraica, africana e latin) si arricchisce ora di questa esperienza con le forme portanti della musica popolare brasiliana (choro, valsa, samba) al fianco di Marcello Gonçalves, uno dei massimi chitarristi carioca in attività. Dall’incontro di questi interpreti sopraffini scaturisce un set cameristico e prezioso, dal dialogo fitto e paritetico attorno alle melodie di Moacir Santos.

Prossimi eventi

Giovedì 12 luglio

"Anat Cohen e Marcello Gonçalves" Anat Cohen - clarinetto, Marcello Gonçalves - chitarra a sette corde



“Anat Cohen e Marcello Gonçalves” Anat Cohen - clarinetto, Marcello Gonçalves - chitarra a sette corde Giovedì 9 agosto

Giovanni Guidi, Daniele Di Bonaventura "Closer" Giovanni Guidi - pianoforte, Daniele Di Bonaventura - bandoneon



Giovanni Guidi, Daniele Di Bonaventura “Closer” Giovanni Guidi - pianoforte, Daniele Di Bonaventura - bandoneon Giovedì 20 settembre

“Boltro, Battisti, Barbieri BBB TRIO” Flavio Boltro - tromba & electronics, Mauro Battisti - contrabbasso, Mattia Barbieri - batteria G

Cena

Cena alle ore 20; concerto alle 21.30

Per prenotazione tavolo:

Caffè Pedrocchi

049.8781231 - prenotazioni@caffepedrocchi.it

Ingresso

La partecipazione ai concerti è a ingresso libero. La prenotazione della cena non è obbligatoria, è quindi possibile riservare un tavolo anche solo per il concerto.

Informazioni

Associazione culturale Miles

via Montecchia, 22 - Selvazzano

347.7580904

segreteria@padovajazz.com

www.padovajazz.com