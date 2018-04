Jazz@Pedrocchi, Dado Moroni e Luigi Tessarollo in “Talking strings” al Pedrocchi

L’associazione culturale Miles e l’assessorato alla cultura del comune di Padova organizzano una rassegna di concerti jazz al Caffè Pedrocchi, con artisti di fama internazionale e i più affermati solisti della musica improvvisata italiana.

Gli appuntamenti, da aprile a settembre, anticipano ed introducono la programmazione del prossimo Padova Jazz Festival, consueto ed atteso appuntamento che si terrà a partire da ottobre.

Il concerto

Per l’appuntamento di giovedì 17 maggio arriveranno il pianista Dado Moroni e il chitarrista Luigi Tessarollo, che presenteranno il loro nuovo lavoro discografico, "Talking strings", pubblicato da Abeat Records: un viaggio attraverso il repertorio del songbook americano, in compagnia di Duke Ellington, Richard Rodgers, Jerome Kern, Irving Berlin. Una classicità che sarà filtrata dalla personalità dei due solisti, che per questo progetto prendono ispirazione dai memorabili duetti piano-chitarra di Bill Evans con Jim Hall, trasportandone l’aura di classicità in un contesto interpretativo dalla sensibilità decisamente attuale.

Prossimi eventi

Giovedì 17 maggio

Dado Moroni - pianoforte, Luigi Tessarollo - chitarra



Giovedì 14 giugno

Alessandro Di Virgilio - chitarra solista, Dario Berlucchi - chitarra ritmica, Elia Lasorsa - contrabbasso



Giovedì 12 luglio

Anat Cohen - clarinetto, Marcello Gonçalves - chitarra a sette corde



Giovedì 9 agosto

Giovanni Guidi - pianoforte, Daniele Di Bonaventura - bandoneon



Giovedì 20 settembre

Flavio Boltro - tromba & electronics, Mauro Battisti - contrabbasso, Mattia Barbieri - batteria

Cena

Cena alle ore 20; concerto alle 21.30

Per prenotazione tavolo:

Caffè Pedrocchi

049.8781231 - prenotazioni@caffepedrocchi.it

Ingresso

La partecipazione ai concerti è a ingresso libero. La prenotazione della cena non è obbligatoria, è quindi possibile riservare un tavolo anche solo per il concerto.

Informazioni

Associazione culturale Miles

via Montecchia, 22 - Selvazzano

347.7580904

segreteria@padovajazz.com

www.padovajazz.com