Jazz@Pedrocchi con The Willin’ Fools allo storico caffè

Torna la rassegna "Jazz@Pedrocchi" con The Willin’ Fools allo storico.

Appuntamento mercoledì 21 agosto

Padova, Caffè Pedrocchi, ore 21.30

The Willin’ fools

Conor Hughes (mandolino, voce), Andrew Grafton (chitarra, voce),

Paul Johnston (basso), Rafal Szydlowski (violino),

Marty Paisley (batteria)

Ultimo concerto estivo, in attesa delle serate autunnali, per la rassegna musicale Jazz@CaffèPedrocchi. Mercoledì 21 agosto nelle storiche sale del Caffè Pedrocchi di Padova si esibiranno i Willin’ Fools: folclore irlandese alle prese con la globalizzazione musicale, con Conor Hughes a mandolino e voce, Andrew Grafton a chitarra e voce, Paul Johnston al basso, Rafal Szydlowski al violino, Marty Paisley batteria. Il concerto (a ingresso libero) inizierà alle ore 21.30, mentre dalle ore 20 si potrà cenare, con possibilità di prenotazione dei tavoli.

Jazz@CaffèPedrocchi è organizzato dall’Associazione Culturale Miles, in collaborazione con il Caffè Pedrocchi e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Gli irlandesi Willin’ Fools vanno oltre il folk revival: rielaborano il folclore del loro paese arricchendolo di ulteriori ritmi, contaminandolo con il rock, con tappeti elettronici, inserendo elementi musicali provenienti dall’Europa dell’Est. La musica celtica travalica quindi i suoi abituali confini, ma rimanendo sempre coinvolgente, allegra, trascinate, come da tradizione delle danze e ballate tipiche della terra d’Irlanda.

All’origine delle influenze musicali dell’est europeo si trova l’esperienza del fondatore e leader del gruppo, Hughes Conor, che da anni presta servizio di volontariato in Romania, dove collabora con l’associazione Onlus “noiperloro” (che fa capo al padovano Ettore Barion), assistendo bambini abbandonati e motulesi, ristrutturando e costruendo case, sostenendo famiglie bisognose. Tutto il ricavato della sua tournée in Italia (comprese le offerte derivanti dalla vendita dei Cd) sarà devoluto in aiuti umanitari a “noiperloro” (www.noiperloro.com). La beneficenza si tinge così dei vivaci colori della musica irlandese.

***

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

Caffè Pedrocchi: via VIII Febbraio 15, 35122 Padova (PD)

web: www.caffepedrocchi.it

Ingresso libero con possibilità di prenotazione tavolo:

tel.: 049 8781231

email: prenotazioni@caffepedrocchi.it

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Info web

https://www.facebook.com/events/354567268825182/