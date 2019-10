Jazz@Pedrocchi con Gianni Cazzola “Three Generations” allo storico caffè

Jazz@Pedrocchi torna con il c oncerto di mercoledì 23 ottobre

Padova, Caffè Pedrocchi, ore 21.30

Gianni Cazzola

“Three Generations”

Didier Yon (trombone),

Alberto Bonacasa (pianoforte),

Alex Orciari (contrabbasso),

Gianni Cazzola (batteria)

Con il concerto di mercoledì 23 ottobre, che avrà per protagonista il batterista Gianni Cazzola e i suoi “Three Generations”, la rassegna musicale Jazz@CaffèPedrocchi è pronta a passare il testimone all’imminente Padova Jazz Festival. Da venerdì 25 prenderà infatti il via la lunga kermesse, che durerà un mese, e i prossimi appuntamenti al Pedrocchi si svolgeranno appunto sotto la bandiera del festival. Intanto le storiche sale del Caffè Pedrocchi di Padova aprono le porte all’impetuosa band guidata da Cazzola, con Didier Yon al trombone, Alberto Bonacasa al pianoforte e Alex Orciari al contrabbasso. Il concerto è a ingresso libero, con inizio alle ore 21:30; dalle ore 20 si potrà cenare, con possibilità di prenotazione dei tavoli.

Jazz@CaffèPedrocchi è organizzato dall’Associazione Culturale Miles, in collaborazione con il Caffè Pedrocchi e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Gianni Cazzola, classe 1938, con la sua lunghissima carriera ricca di collaborazioni con i giganti del jazz internazionale è uno dei musicisti più rappresentativi della storia del jazz italiano. Ha esordito nel 1957 con Franco Cerri per poi entrare nel mitico quintetto Basso-Valdambrini. Batterista di formazione swing e be-bop (celebre la sua predilezione per lo stile musicale e ritmico di Art Blakey) ha suonato con tutti i più importanti artisti statunitensi di passaggio in Italia. Per citarne solo alcuni: Chet Baker, Gerry Mulligan, Dexter Gordon, Phil Woods, Lee Konitz, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Helen Merrill, Tommy Flanagan…

Nella band che accompagnerà Cazzola si distingue la presenza solistica di Didier Yon. Nato nel 2002, ha studiato trombone privatamente con Humberto Amésquita. Yon, che è una delle più interessanti giovani promesse del jazz italiano, ha già collaborato con Fulvio Chiara, Nico Gori e altri.

Gallery