Jazz@Pedrocchi Claudio Jr De Rosa Jazz 4et “Forces allo storico caffè

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/732471587576925/

Mercoledì 24 luglio – Caffè Pedrocchi

Cena ore 20 – Concerto ore 21.30

Claudio Jr De Rosa – sax

Xavi Torres – piano

Mauro Cottone – contrabbasso

Augustas Baronas – batteria

Dettagli

Ormai riconosciuto tra i più promettenti musicisti, arrangiatori e ompositori del jazz europeo, Claudio Jr De Rosa (1992) è una delle voci di maggior spicco della nuova scena europea.

Incluso della lista dei migliori 10 musicisti emergenti italiani (Musica Jazz), De Rosa è vincitore di numerosi premi internazionali, e si è esibito in Italia, Olanda, Belgio, Spagna, Francia, Polonia, Croazia, Georgia, Taiwan, Canada, in festival quali il North Sea Jazz, Umbria Jazz, Getxo Internazional Jazz, Taichung Jazz, Veneto Jazz e molti altri.

Come compositore ed arrangiatore, ha collaborato con la Jazz Orchestra del Concertgebouw, NSO Orchestra (Olanda), S. Louis Big Band, NJT Big Band (Italia) e numerose altre.

Nel 2017 è tra i vincitori del progetto AIR, che ha selezionato 20 musicisti Italiani under30 per altrettante residenze artistiche in giro per il mondo.

Il Claudio Jr De Rosa Jazz 4et, nato dopo numerose esperienze con altre formazioni, è un 4etto creato da De Rosa nel 2016 insieme ad alcuni tra i musicisti più promettenti della nuova generazione europea. Completato dal pianista spagnolo Xavi Torres, dal contrabbassista siciliano Mauro Cottone, e dal batterista lituano Augustas Baronas, il gruppo ha ottenuto consensi unanimi sin dai primi concerti, e si è presto imposto sulla scena europea come uno dei gruppi più dinamici e frizzanti in circolazione. Dopo concerti al North Sea Jazz Festival, Umbria Jazz, Veneto Jazz, ed in altri top festival europei, il gruppo sta evolvendo il proprio suono verso lidi più moderni, dopo che il primo “Groovin’ Up!” (tra i migliori dischi del 2017 secondo Musica Jazz) rappresentava una sorta di omaggio alla tradizione jazzistica.

Se “Groovin’ Up!” è stato lavoro frizzante ed energetico, nel nuovo disco “Forces”, che De Rosa presenterà questa sera, il sassofonista ha un approccio più profondo, riflessivo, ma sempre gioioso attraverso il quale esprimere la propria musica, facendo forza su una allargata tavolozza espressiva, emozionale e spirituale.

–––

Prenotazioni

Mail: prenotazioni@caffepedrocchi.it

Tel. 049/8781231

Gallery