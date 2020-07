Jazz@Pedrocchi con Robert Bonisolo “exit signs 4et” allo Storico Caffè il 24 luglio – dalle ore 20

Plateatico Caffè Pedrocchi

Padova, Plateatico Caffè Pedrocchi, cena dalle ore 20, concerto dalle ore 21.30

Dettagli

Robert Bonisolo

“Exit Signs 4et”

Robert Bonisolo (sax),

Matteo Alfonso (pianoforte),

Lorenzo Conte (contrabbasso),

Marco Soldà (batteria)

Si tratta di un evento molto significativo, segnale di ripresa di quel connubio tra arte musicale e arte culinaria che ha sempre contraddistinto gli eventi artistici del Caffè Pedrocchi. Ora più che mai entusiasti di riprendere quel “bel lavorare” che caratterizza il mondo degli eventi padovani e non solo, così duramente colpito dal bel noto innominabile Caffè Pedrocchi e l’Associazione Culturale Miles hanno organizzato un evento musicale “sotto le stelle”, precisamente presso il plateatico del Caffè Senza Porte.

Come sempre gli chef del Caffè hanno pensato ad un menù completo ad hoc per invogliare, non solo dal punto di vista culinario gli ospiti. Così nascono i menù jazz: menù light da 22 euro, menù chichetto, primo piatto e bibita da 25 euro e menù cichetto, secondo piatto e bibita a 30 euro.

Jazz@CaffèPedrocchi è organizzato dall’Associazione Culturale Miles, in collaborazione con il Caffè Pedrocchi e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Robert Bonisolo, Sassofonista canadese, inizia a studiare sassofono alle scuole superiori, e grazie alle grandi doti musicali che ne fanno quasi un enfant prodige viene accolto nel 1984 alla “Berklee College of Music” di Boston, studiando con Joe Viola, John La Porta, Herb Pomeroy, Jerry Bergonzi, George Garzone, Jimmy Mosher e moltri altri.

Dal 1986 frequenta la “Banff School of Fine Arts” studiando con Dave Holland, Steve Coleman, John Abercrombie, David Liebman, Richie Bierach, Kenny Wheeler e Don tdompson. Sarà proprio la conoscenza con Liebman, che lo porterà a distanza di alcuni anni a trasferirsi a New York.

Nel 1986 torna alla Berklee per ottenere il “Performance Diploma” e subito dopo si trasferisce a New York City per studiare privatamente con Dave Liebman, Richie Bierach e Joe Lovano grazie alle sovvenzioni del Canadian Arts Grand Council.

Dal 1982 al 1988 è selezionato per il “Canadian All Star Band”, e l'“American All Star Band”, e vince il “Canadian Rising Star Award” e “American Rising Star Award”. Dopo aver suonato con l'orchestra di Tommy Dorsey a New York conosce alcuni musicisti, tra Jores Doodly, batterista di Woody Shaw che lo porterà a suonare in Austria. Poco dopo Robert Bonisolo si trasferirà in Italia, inizialmente come coordinatore didattico della scuola di musica di Lilion Terry, a Bassano del Grappa.

Proprio in Italia inizia la conoscenza e la collaborazione con musicisti quali Paolo Birro, Michele Calgaro, Gianni Cazzola, Mauro Beggio, Giulio Capiozzo, Antonio Faraò, Renato Chicco Dado Moroni, Sandro Gibellini, Luigi Bonafede, Pietro Condorelli, Andrea Pozza. Suona inoltre con Lee Konitz, Kenny Wheeler, Eliot Zigmund; in ambito pop con Rossana Casale. Ha partecipato a numerosi jazz festival, tra cui Copenhagen Jazz Festival, Umbria Jazz, Orvieto Jazz, La Spezia Jazz, Bergamo Jazz, Festival di Fano, Vicenza Jazz, Festival di Verona, Lignano Jazz Festival e Calvì Jazz Festival. Tuttora vive e lavora in Italia.

Una serata rispettosa del safe di ciascuno di noi, del distanziamento sociale e di ogni prescrizione di legge.

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

Caffè Pedrocchi: via VIII Febbraio 15, 35122 Padova (PD)

web: www.caffepedrocchi.it

Prenotazione obbligatoria tel.: 049 8781231

email: prenotazioni@caffepedrocchi.it

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Info web