Jazz@Pedrocchi, “The sound in us” al Caffè Pedrocchi

L’associazione culturale Miles in collaborazione con il Caffè Pedrocchi, organizza una rassegna di concerti jazz con artisti di fama internazionale e i più affermati solisti della musica improvvisata italiana.

Gli appuntamenti, da aprile a settembre, anticipano ed introducono la programmazione del prossimo Padova Jazz Festival, consueto appuntamento che si tiene ogni anno in autunno.

Iniziativa realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Cena ore 20, inizio concerto ore 21.30.

Mercoledì 27 marzo 2019 - ore 21.30

Rosario Bonaccorso Trio

“The Sound in Us”

Rosario Bonaccorso (contrabbasso), Olivia Trummer (pianoforte, voce),

Fulvio Sigurtà (tromba, flicorno)

Mercoledì 24 aprile 2019 - ore 21.30

Linda May Han Oh

Linda May Han Oh (contrabbasso), Fabian Almazan (pianoforte), Rudy Royston (batteria)

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: segreteria@padovajazz.com

Caffè Pedrocchi: via VIII Febbraio 15, 35122 Padova (PD)

web: www.caffepedrocchi.it

Cena ore 20

Concerto ore 21.30

Ingresso libero con possibilità di prenotazione tavolo (anche solo per il concerto): tel.: 049 8781231

email: prenotazioni@caffepedrocchi.it

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

