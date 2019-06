Jazz@Pedrocchi con “EYM Trio", una serata musicalmente etno-esotica allo storico caffè

Per il suo concerto di mercoledì 26 giugno, la rassegna musicale Jazz@CaffèPedrocchi ospiterà il francese EYM Trio, guidato dal pianista Elie Dufour e con Yann Phayphet al contrabbasso e Marc Michel alla batteria. Una serata musicalmente etno-esotica che si terrà nelle storiche sale del Caffè Pedrocchi di Padova: il concerto (a ingresso libero) inizierà alle ore 21.30, mentre dalle ore 20 sarà possibile cenare, con possibilità di prenotazione dei tavoli. La cena sarà accompagnata dalla degustazione dei vini della cantina Vignalta, mentre al termine della serata al pubblico sarà offerto un brindisi con i vini delle cantine che fanno parte del circuito della Strada del Vino dei Colli Euganei.

Jazz@CaffèPedrocchi è organizzato dall’Associazione Culturale Miles, in collaborazione con il Caffè Pedrocchi e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Il concerto dell’EYM Trio rientra inoltre anche nella programmazione della manifestazione Jazz Wine Colli Euganei, organizzata anch’essa dall’Associazione Culturale Miles e sostenuta da Fondazione Cariparo.

Dettagli

Sono francesi, ma il loro repertorio si ispira ai ritmi balcanici: ascoltare l’EYM Trio è come intraprendere un viaggio dalle risonanze affascinanti, partendo dall’Europa dell’Est per poi incrociare le sonorità dell’Africa del Nord e dell’India, mescolate con i ritmi cubani. Il repertorio originale eseguito dal trio è accattivante, dinamico e tecnicamente sorprendente. La loro ben marcata identità musicale era già pienamente formata al tempo del loro primo album (Genesi, 2013) e si è riconfermata col secondo disco (Khamsin, 2016). Dopo un paio d’anni di tournée tra Europa e Asia, gli EYM hanno inciso Sādhana, la cui musica racconta i ricordi e le sensazioni vissute durante i loro molteplici viaggi in Oriente, tradotti in un’affascinante osmosi tra sonorità indiane e jazz europeo. Sādhana è un termine della spiritualità indù che può essere tradotto come mezzo per raggiungere un obiettivo. Evoca anche la ripetizione di un motivo fino al raggiungimento della perfezione: un’idea che rievoca l’atmosfera del gruppo e il processo di creazione dell’album.

***

Padova, Caffè Pedrocchi, ore 21.30

EYM Trio

Elie Dufour (pianoforte),

Yann Phayphet (contrabbasso), Marc Michel (batteria)

***

Informazioni:

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

Caffè Pedrocchi: via VIII Febbraio 15, 35122 Padova (PD)

web: www.caffepedrocchi.it

Ingresso libero con possibilità di prenotazione tavolo:

tel.: 049 8781231

email: prenotazioni@caffepedrocchi.it

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Evento facebook https://www.facebook.com/events/344041806298931/

Gallery