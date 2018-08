Jazz By The Pool, “The Shanna Waterstown project” all’hotel Terme Preistoriche

Nuovo appuntamento, venerdì 24 agosto dalle 19, per la rassegna “Jazz By The Pool”. In scena “The Shanna Waterstown Project”, un concerto in cui emozione ed energia si incontrano per portare in superficie le profonde radici della black music dall’impronta jazz e soul.

Concerto

Shanna Waterstown > voce

Carmelo Tartamella > chitarra

Paolo Andriolo > basso

Enzo Carpentieri > batteria

Il “The Shanna Waterstown Project” è un concerto in cui emozione ed energia si incontrano per portare in superficie le profonde radici della black music dall’impronta jazz e soul.

Grazie alla rinnovata collaborazione con la Strada del vino Colli Euganei, alla serata parteciperà anche la Cantina La Mincana-Dal Martello con i suoi prestigiosi vini.

Orari

Ingresso a partire dalle 19 per il serale, dalle 15 per Jazz & Night SPA e dalle 9.30 per il giornaliero

20 Aperitivo a bordo della Piscina Chalet

20.30 Cena a buffet nel parco delle Piscine Preistoriche

22 Concerto “The Shanna Waterstown Project”

Tariffe

Concerto + cena** (bevande escluse) + ingresso serale (dalle 19) in piscina* euro 38

Concerto + ingresso serale (dalle 19) in piscina* euro 24

Ridotto con ingresso alle 22 solo per concerto e consumazione a scelta dal listino JbtP (birra piccola, bibita in lattina, calice di vino ecc.) euro 15

Ingresso giornaliero (dalle 9.30) in piscina* + concerto + cena** (bevande escluse) euro 58

Jazz Night & SPA: trattamento dal 30’ a scelta dalla linea massaggi (da prenotare in anticipo) + ingresso in piscina* dalle 15 + concerto + cena **(bevande escluse) euro 92

[**Per la cena è gradita la prenotazione allo 049 793477; NON si prendono prenotazioni per l’ingresso alle piscine o per il solo concerto, ingresso limitato a seconda della disponibilità dei posti.

* Ingresso in piscina comprensivo di libero accesso alle piscine termali Chalet con idromassaggi e cascate cervicali, uso della sauna, del bagno turco, della doccia emozionale, del percorso Kneipp e della palestra Technogym.]

Info web

http://www.jazzbythepool.it/ programmi/

https://www.facebook.com/ events/232524564177355/

http://www.jazzbythepool.it/ 24-08-2018-the-shanna- waterstown-project/

