Jazz in villa Obizzi ad Albignasego con DefCon3 group

Appuntamento sabato 20 luglio, ore 21.15, con DefCon3 Group in concerto nella meravigliosa cornice del Jazz festival di Albignasego.

Il gruppo DEFCON 3 è formato da 3 musicisti con le più varie esperienze lavorative in tutti i settori della musica come turnisti, musicisti live, tecnici del suono, insegnanti ecc. che hanno voluto formare questo gruppo per suonare la musica che più piace loro: la musica jazz-rock o fusion.

I musicisti del gruppo sono:

Gabriele Anastasi in arte Lele Anastasi - batteria

Giovanni Chirchirillo in arte Joe Chirchirillo - basso

Alessandro Silvestrelli – pianoforte e tastiere

Lele Anastasi - batteria

Diplomato in solfeggio al Conservatorio di Roma nel 1980.

5° anno di Percussioni conseguito a Perugia, maestro Restuccia, 1987;

Attestato di Arrangiamento per orchestra Jazz conseguito al Conservatorio di Frosinone, Maestro Jacovucci, 1984;

Cresciuto con le garage-band a Roma, si specializza in parecchi stili, soprattutto Pop. Già a 16 anni collabora e va in Tour con i Pandemonium, gruppo "importante" negli anni '80. Ancora minorenne, suona sui dischi di Ivan Graziani e live con Massimo Morante (Goblin) e Jean Mass (cantante francese molto in voga sempre negli anni '80). Tra l'81 e l'84 arrangia e produce per la RAI sigle per diverse trasmissioni.

Nel 1987, dopo la parentesi militare, conosce Alessandro Colombini, grande produttore di artisti importantissimi come Mina, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Antonello Venditti, PFM, Banco, Edoardo Bennato, Marco Ferradini, ecc... con cui inizia a collaborare sia come batterista che come produttore in studio. Lo stesso anno, grazie a Colombini, conosce e inizia a collaborare con Antonello Venditti con cui realizza in veste di arrangiatore e produttore in studio, "In questo mondo di ladri" (1.200.000 copie), poi nel 1991 "Benvenuti in Paradiso" (1.500.000 copie) dove compone assieme all’artista romano la title track “Benvenuti in Paradiso”, e “Noi” e “Raggio di sole”, per poi chiudere il trittico nel 1993 realizzando “Prendilo tu questo frutto amaro” (750.000 copie) dove scrive “Parla come baci” e arrangia le ritmiche di tutto il disco.

Nel frattempo, nel 1992, segue come batterista il Tour in Italia dell’artista inglese Paul Young e, insieme a Colombini, produce artisticamente il ritorno di Michele Zarrillo col disco "Adesso”.

Da qui comincia una lunga collaborazione con l’artista romano.

Firma tutti gli arrangiamenti Live dal 1992 fino al 2005 (ancora oggi parecchi brani eseguiti dal vivo hanno la sua firma negli arrangiamenti).

Inoltre, si occupa della produzione artistica dei dischi “L'amore vuole amore” (’98), “Il vincitore non c'è” (2000), il live “Le occasioni dell'amore” (2001), “Liberosentire” (2003) dove scrive il brano “Ti penso ogni momento”.

Anche questi lavori, oltre a produrli, li segue come fonico.

Nel '98 suona live con Umberto Tozzi in diretta mondovisione.

Nel '99, è il batterista del TIM-Tour di Gianni Morandi.

Nel 2002 è il batterista durante i tour italiani di Craig David e Phil Collins.

Nel 2006, suona sul disco di Mango "L’albero delle fate" richiesto da Geoff Westley, arrangiatore inglese di grande valore, produttore di vari artisti come Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mietta, Alex Britti, ecc...

Durante la lavorazione del CD dà il suo apporto fondamentale creando, arrangiando, suonando una ritmica "particolare" nell'ultima parte nel brano “Sorprenderò l’immenso”. Parte che verrà decisamente apprezzata e voluta dall'artista.

Collabora in maniera strettissima con Alessandro Colombini, Rolando D’Angeli.

Giovanni Chirchirillo – basso

Ha iniziato studiando chitarra classica con il M° Mario Jalenti.

Successivamente, all’età di 20 anni è passato allo studio del basso elettrico con Gianfranco Gullotto presso la scuola Saint Louis di Roma.

Nel 1988 e nel 1989 ha studiato con Enzo Pietropaoli e Massimo Moriconi presso la Jazz University di Terni

Ha collaborato dal vivo con: Sabina Stilo, Alex Damiani, Gianluca Guidi, Roberto Pregadio, Pooh, Giovanni Danieli, Giuseppe Salsetta, Antonino, Kimen Farias, Luca Virago.

Ha collaborato in studio con:

Per l’Italia: Francesco Salvi, Zenima, Paolo Meneguzzi, Giovanni Danieli, Red Canzian, Ricky Gianco, Fabio Concato, Lighea, Danilo Amerio, Dik dik, Ricchi e poveri, New Trolls, Zuzzurro e Gaspare, Sandro Giacobbe, Valerio Zelli ed Umberto Tozzi.

Sempre in Italia ha realizzato molti dei dischi delle orchestre spettacolo più grandi d’Italia come Lambertini, Bagutti, Rodigini, Casanova, Bergamini, Codazzi, Lanteri, Grande evento e Levrini.

Per il Messico: Daniela Romo, OV7 che ha venduto 2.500.000 di copie, Magneto, Alan, Ciao Mama, Xeronimo, Pin, Kabah e Francesco Renga.

Ultimamente ha partecipato ad un progetto messicano chiamato wapayasos nel quale la canzone principale (Mango relajado) ha avuto 250 milioni di visualizzazioni su Youtube

Alessandro Silvestrelli – pianoforte e tastiere

Serate come gruppo supporter con Edoardo Vinello, Alan Sorrenti, Fiordaliso.

Manifestazioni in formazione orchestrale o da solista in gruppi rock-funk-pop

Arrangiamenti ed orchestrazioni per cantanti ed autori che hanno partecipato al concorso Nazionale di Fiuggi, S. Remo Autori, S. Remo giovani e manifestazioni locali tra cui Cantamaggio ternano.

1991: Perfeziona il suo stile pianistico classico e interpretativo seguito dal maestro Paolo Valentini Marano.

1996: Frequenta i corsi di alto perfezionamento del Laboratorio Musicale di Walter Savelli (pianista storico di Claudio Baglioni) con il quale ancora collabora e partecipa a tutte le attività dello stesso.

1997: Arrangia e produce insieme a Stefano Costantini il primo CD della band “OPERA” con 10 brani inediti.

1998: Entra a far parte della band “Sole d’Oriente” con la quale ha la possibilità di suonare tra i tanti palcoscenici d’Italia con gli artisti: Tiziana Rivale, Gigi Vigliani.

1999: Con il “Sole d’Oriente” partecipa alla formazione orchestrale del primo concorso nazionale per cantanti e gruppi a Giulianova (TE) dove avrà il piacere di suonare con artisti di livello internazionale come Annalisa Minetti, Mino Reitano, Aleandro Baldi, Alessandro Greco e Rita Forte.

2000: Concerto a Faenza con Walter Nudo e collegamento in diretta con la trasmissione di Michele Cocuzza “La vita in diretta “. Partecipa alla serata finale con la band londinese “Porcupine Tree.

2004: Accompagna al pianoforte la cabarettista Emanuela Aureli nei suoi spettacoli.

Dal 2005 al 2010 partecipa alla tournee di Monica Cherubini, cantante della trasmissione Paolo Limiti Show in veste di pianista e corista.

2006: Inizia la nuova tournee “Scarlatto” con la cantante Carlotta.

Dal 2007 al 2011 suona nella tournee di “Luca Virago” cover band, cantante imitatore vincitore della trasmissione “Stasera mi butto” su Rai2.

2010: Perfeziona il suo linguaggio Jazz sotto la guida del M° Massimo Fedeli direttore della Percento Musica di Roma. Inizia una collaborazione con la Scuola Elementare “S. Giovanni” di Terni svolgendo un programma didattico con gli alunni della stessa che prevede l’insegnamento della musica dalla teoria fino all’esecuzione di facili brani con il flauto dolce e canto. Suona con la band del CET di Mogol in una serata dedicata ai successi di Battisti & Mogol e Accompagna con un’altra formazione musicale anche il cantante finalista della trasmissione X-Factor Kimen Farias. Partecipa al seminario di canto moderno basato sul Metodo Vocal Classes tenuto dal M° Luca Jurman.

2011: Suona e canta nelle Tournée di Luca Virago, Carlotta, Giuseppe Salsetta (finalista della trasmissione “AMICI di Maria De Filippi”) e Antonio Mezzancella vincitore del 47° Festival di Castrocaro Terme (Rai Uno) anno 2004 come imitatore canoro sessione “volti nuovi”. Concorrente nella trasmissione “Sei un Mito” (Canale 5)

2012: Fa parte della band del concorso canoro “Garda Autori” sotto la direzione artistica di Gatto Panceri con il quale suonerà nel tour 2012/14. Suona e canta per il secondo anno con la cover-band ufficiale di Eros Ramazzotti “EROSMANIA” prodotta dalla PDP Spettacoli di Rieti con il cantante Fabrizio Balzano e la corista di Eros Ramazzotti Antonella Bucci.

2013: Oltre a lavorare con le produzioni sopra citate partecipa al progetto DucaDombra con l’artista Simone Sorini, cantante e liutista del panorama medievale contemporaneo con il quale partecipa alla finalissima del concorso nazionale MUSICULTURA 2013 suonando nel suggestivo scenario dello Sferisterio di Macerata.

Tra il 2012 e 2013 è il pianista della nuova Big Band “Sunrise Orchestra” diretta dal Maestro Nando Roselletti.

