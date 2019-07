Jazz in villa Obizzi ad Albignasego con Antonello Del Sordo trio

Continua la rassegna di Jazz nel Parco della Rimembranza di Villa Obizzi ad Albignasego (PD) con Antonello del Sordo Trio jazz di recente formazione con impronta hard-bop che lascia spazio comunque a linguaggi moderni e innovativi.

I tre musicisti hanno vissuto ciascuno particolari esperienze che li hanno portati ad avvicinarsi al mondo e al linguaggio jazz in maniera differente, ora lavorano insieme per esprimere in modo creativo e ogni volta differente un pensiero e modo di essere. Il repertorio vede brani originali, con un occhio di riguardo alla tradizione degli standards.

Antonello Del Sordo – Tromba

Giulio Campagnolo – Hammond

Enrico Smiderle - Batteria

Info web

https://www.facebook.com/events/506008309940458/