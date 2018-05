“Je t’aime” summer student festival 2018 alla Golena San Massimo

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/173997143255124/

JE T’AIME

SUMMER STUDENT FESTIVAL 2018

XVII EDIZIONE

25 maggio - 2 giugno

Golena San Massimo

Via San Massimo 137, Padova

TUTTE LE SERE

INGRESSO GRATUITO

THE POP GROUP / LUST FOR YOUTH

THE BUG & MISS RED / DJ GRUFF

VARG & ANNAMELINA / MYSS KETA

THE MASTER MUSICIANS OF JAJOUKA

MR. SILLA / JAE TYLER / OOOPOPOIOOO

MATTEO VALLICELLI / YOUNG SIGNORINO

SQUADRA OMEGA / MAMUTHONES

D. DE SANTIS & T. CAPPELLATO

Venerdì 25 maggio

22.30 VARG and ANNAMELINA present FLORA (electronic, Northern Electronics, SE)

21.30 MATTEO VALLICELLI from THE SOFT MOON (kraut ambient, Captured Tracks, IT)

Sabato 26 maggio

21.30 THE BUG feat. MISS RED (bass music, Ninja Tune, UK)

Domenica 27 maggio

21.30 DJ GRUFF (rap, Looperatorialiani, IT)

Lunedì 28 maggio

22.30 SQUADRA OMEGA (avant rock, Holidays Records, IT)

Martedì 29 maggio

22.30 MR. SILLA from MÚM (indie pop, 12 tónar, IS)

21.30 JAE TYLER! (freak pop, US)

Mercoledì 30 maggio

22.30 MYSS KETA (electro pop, La Tempesta Dischi, IT)

21.30 YOUNG SIGNORINO (trap, IT)

Giovedì 31 maggio

22 THE MASTER MUSICIANS OF JAJOUKA led by BACHIR ATTAR (sufi trance, Howe Records, MA)

21 DANIELE DE SANTIS e TOMMASO CAPPELLATO presentano MEMORIE ANCESTRALI (drums, Domoscope, IT)

Venerdì 1 giugno

22 THE POP GROUP (punk funk, Freaks R Us, UK)

21 MAMUTHONES (kraut disco, Rocket Recordings, IT)

Sabato 2 giugno

22.30 LUST FOR YOUTH (synth pop, Sacred Bones Records, SE/DK)

21.30 TBA

OGNI GIORNO:

11 - 18: Je vais étudier: Aula Studio c/o Je t'aime 2018: wi-fi, cablaggio e caffè per poter studiare all'aperto in queste giornate che profumano d'estate, come ci ricorda il nostro festival.

OGNI SERA:

18.30: zona relax lungo il Piovego, spritz e piatto aperitivo

18.30: Summer Sunset - dibattiti, presentazioni di libri, teatro, stand up comedy.

20.30, 00: Summer Screen: Proiezioni / Je t'aime 2018 - rassegna di cinema all’aperto, prima e dopo i live, organizzata da Mondayscreen Lunedì

21.30: inizio delle esibizioni sul palco principale (salvo dove indicato diversamente)

Sarà possibile cenare presso la Golena grazie al ricco menù concepito, organizzato e gestito per ridurre al minimo l'impatto ambientale, dal momento in cui si scelgono le materie prime fino alla realizzazione del piatto: cibi locali selezionati, verdure bio, ecostoviglie biodegradabili, birre artigianali locali e bevande in bicchieri riutilizzabili, il tutto a prezzi popolari.

Per tutta la durata del festival troverete i banchetti delle associazioni con cui collaboriamo tutto l'anno e il merch targato Je t'aime.

Anche quest’anno, per celebrare la festa della Repubblica, il 2 giugno le attività in Golena partiranno da mezzogiorno.

Sabato 2 giugno, dalle 12

JE T'AIME, RÉPUBLIQUE

Organizzato da Asu Padova (Associazione Studenti Universitari) e Il Sindacato Degli Studenti.

Con il contributo di Università degli Studi di Padova, ESU Padova, Coop Alleanza 3.0 e Arci Padova.

Info:

http://asupadova.it

asudipadova@gmail.com

http://sindacatodeglistudenti.org

sindacatodeglistudenti@gmail.com

Direzione artistica:

Pulse