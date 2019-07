Jennifer Cabrera Fernandez in concerto a Villa Pisani di Monselice

Sabato 3 agosto presso Villa Pisani di Monselice si terrà il terzo appuntamento di Viaggi sonori: 4 serate di musica dal vivo, arricchite anche da proposte culinarie, incontri tematici e arte che ci trasporteranno “verso luoghi lontani”.

Questa volta il viaggio sarà tra Messico e Africa, con la musica ethno world di Jennifer Cabrera Fernandez 3rd Root: un mix di sonorità potenti, nuovo e moderno che, assieme alla voce possente e peculiare della cantante, ai suoi racconti e alle sue danze, ci porteranno in un vortice di atmosfere suggestive.

Jennifer Cabrera Fernandez: voce, danza

Alvise Seggi: basso, oud

Pietro Valente: batteria

3rd Root propone un mondo di suoni e ritmi di grande fascino, potenza e sensualità; il nome del progetto fa riferimento alle tre radici culturali che si sono incontrate in Messico (paese d’origine dell’artista): sud Europa, civiltà precolombiane e Africa. Jennifer Cabrera Fernandez parla delle sue origini, della cultura antica messicana e della terza radice – third root, appunto, la radice africana in Messico. Con lei sul palco Alvise Seggi al basso e oud, da anni a fianco alla cantante e con una grande esperienza nel mondo del jazz e della musica africana con artisti internazionali. Pietro Valente alla batteria, talentuoso e versatile musicista, bandleader e compositore.

Durante la serata sarà possibile visitare all'interno della Villa, l'installazione dell'artista Concepción García Sánchez - Altare sciamanico contemporaneo. Nel contesto del patrimonio culturale immateriale delle culture popolari del Messico, gli altari sciamanici contengono oggetti sia religiosi che profani, ricreando installazioni sincretiche con un contenuto culturale che abbraccia l’antico ed il moderno; in essi convergono sia simboli originari, cioè simboli che formano parte di un bagaglio culturale molto antico, arcaico, che simboli che si sono aggiunti, adattandosi nel tempo, alle nuove manifestazioni simbolico-culturali.

Per tutta la serata sarà presente il punto ristoro a cura di Ostaria Nòva che proporrà cibi e sapori messicani a cura di Ostaria Nòva, con vini e birre selezionati per la serata.

Informazioni e contatti

Qui trovate il programma dell'intera rassegna Viaggi Sonori:

https://villapisanimonselice.it/viaggi-sonori-musica-verso-luoghi-lontani/.

Viaggi Sonori è ad ingresso libero.

I concerti iniziano alle 22. Punto ristoro dalle 20 con Cibi e Sapori a cura di Ostaria Nòva. In caso di pioggia il programma si svolgerà all’interno della villa.



Web: https://www.villapisanimonselice.it - http://www.jennifercabrera.it/

Evento Facebook