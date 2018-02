Jennifer Cabrera Fernandez Trio in concerto all'Osteria Barabba di Padova

Sabato 3 febbraio alle 21 all'Osteria Barabba è ospite il Jennifer Cabrera Fernandez Trio, formazione plasmata seguendo le peculiari caratteristiche di Jennifer, ottenendo un potente mix di musica etnica messicana e africana.

Con lei sul palco Alvise Seggi al basso e oud, da anni a fianco della cantante e con una grande esperienza nella musica africana con varie formazioni specializzate, e Pietro Valente alla batteria e percussioni, poliedrico e versatile musicista attivo nelle più svariate situazioni musicali.

ll trio è plasmato seguendo le peculiari caratteristiche dell'artista Jennifer Cabrera Fernandez, ottenendo un potente mix di musica etnica messicana e africana.

Jennifer negli anni ha compiuto molti studi e viaggi per approfondire l'origine e la natura della cultura africana presente in Messico e ha potuto sviluppare una musicalità in grado di abbracciare queste componenti, oltre a quelle tipiche della tradizione messicana.

La performance è inoltre arricchita da vari momenti di ballo afro di cui Jennifer è una specialista.