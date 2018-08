Concerto del pianista Jerome Rose al Cittadella international music festival & Masterclass 2018

Concerto del gran pianista americano Jerome Rose che proporrà un repertorio incentrato su opere di Beethoven, Schumann e Liszt.

Programma

L. van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata in E Major, Op. 109

R. Schumann (1810 – 1856)

Humoreske in B Flat Major, Op. 20

F. Liszt (1811 – 1886)

Bénédiction de Dieu dans la solitude (Harmonies poétiques et religieuses)

Funérailles (Harmonies poétiques et religieuses)

Cantique d'amour (Harmonies poétiques et religieuses)

Acclamato come "l'ultimo pianista romantico della nostra epoca", Jerome Rose è uno dei pianisti più illustri d'America. Dopo aver vinto la Medaglia d'Oro al Concorso Internazionale Busoni, Jerome Rose ha iniziato la sua carriera internazionale poco più che ventenne. Il suo catalogo di registrazioni presentato da Medici Classics include i Concerti di Liszt con la Filarmonica di Budapest, gli Studi trascendentali di Liszt, l'integrale delle Sonate di Schumann, "Davidsbündlertänze" e "Kreisleriana", le ultime tre Sonate di Beethoven, e le Ballate di Chopin. L'integrale delle Sonate di Chopin è stato pubblicato da Sony. Inoltre, il catalogo Medici Classici contiene le Sonate postume di Schubert, un album di Liszt con la Sonata in si minore, la Fantasia dal Don Giovanni di Mozart e il Mephisto Waltz, ed una registrazione dedicata a Brahms che include la Sonata No. 3 e le Variazioni e Fuga su un tema di Haendel. Recentemente, Medici Classics ha anche pubblicato la nuova release di registrazione vincitrice del Prix du Disque degli "Anni di Pellegrinaggio" di Franz Liszt .

Jerome Rose ha registrato numerosi DVDs, con grande successo di critica internazionale: le Quattro Ballate e Sonate op. 35 e op. 58 di Chopin; le Sonate di Beethoven, Opp. 101, 109, 110, e 111; un DVD interamente dedicato a Schumann: Humoreske, Fantasie, e Carnaval; una registrazione DVD di opere di Liszt tra cui la Sonata in Si minore, Funérailles, Sonetti dal Petrarca e Valle d'Obermann; e un DVD all-Schubert degli ultimi quattro Sonate. Una registrazione all-Brahms della Sonata n 3, Klavierstücke, Rapsodie, Fantasie e Intermezzi è stato pubblicato in DVD e Blu-Ray nell'autunno del 2011. Un secondo all-Schumann registrazione in formato Blu-ray è stato pubblicato nell'autunno 2012 ed include Kreisleriana e Davidsbündlertänze. Una seconda registrazione delle Sonate di Beethoven è stata pubblicata nell'autunno del 2013. Un altro progetto importante è la pubblicazione del primo episodio di "The Artist at Home", un video con esecuzioni di opere selezionate di Chopin e un profilo artistico di Jerome Rose in conversazione con David Dubal. Inoltre, nel 2015, Jerome Rose ha pubblicato in un cofanetto di 3 CD dedicato a Liszt “40th Anniversary Collection” con registrazioni di opere di Liszt per la prima volta in formato CD.

Le registrazioni di Liszt di Jerome Rose di Franz Liszt pubblicate da Vox hanno ricevuto il Grand Prix du Disque dalla Liszt Society di Budapest, e il Ministero della Cultura ungherese gli ha conferito la Franz Medaglia Liszt per organizzare la completa celebrazione Liszt Centennial a Washington DC nel 1986. In precedenza, Jerome Rose è stato direttore artistico del Festival Internazionale dei Romantici a Londra, e il Festival di Schubert e Brahms presso la Biblioteca del Congresso. Jerome Rose ha suonato con orchestre quali i Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker, Wiener Symphoniker, e Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Frequentemente invitato a Londra come guest artist, si è esibito con la London Philharmonic, London Symphony, e la Royal Philharmonic. Inoltre è stato solista con la maggior parte delle principali orchestre americane come la Chicago Symphony, San Francisco Symphony, Houston, Baltimora e Atlanta. Conduttori: Sir Georg Solti, Wolfgang Sawallisch, Sir Charles Mackerras, Stanislaw Skrowaczewski, Sergiu Comissiona, David Zinman, Hans Vonk, Robert Spano, e Christian Thielemann.