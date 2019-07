Jethro Tull al Gran teatro Geox

Jethro Tull

domenica 3 novembre 2019, ore 21.15

Gran Teatro Geox – Padova

Dettagli

I Jethro Tull non riescono a stare lontani dall’Italia e, mentre sono nel pieno del loro tour estivo, aggiungono nuove tappe in Italia per il prossimo autunno.

Jethro Tull sono una leggenda vivente della musica internazionale, con i loro più di 60 milioni di album in tutto il mondo. Era il 2 febbraio del 1968 nel famoso Marquee Club di Wardour Street, quando i Jethro Tull si esibirono per la prima volta sotto questo nome. Per celebrare questo anniversario, Ian Anderson porta in tutto il mondo il Jethro Tull 50 Anniversary Tour.

Tra le band più importanti e influenti di tutti i tempi nel progressive rock, l’immenso catalogo di opere dei Jethro Tull comprende folk, blues, musica classica e heavy rock. Ogni concerto del tour cinquantennale sarà un ampio mix degli album storici della band, da This Was fino ai giorni nostri. Ian Anderson ha recentemente annunciato anche l’uscita di The Ballad of Jethro Tull, disponibile per il pre-order su jethrotullbook.com.

Biglietti per la data di Padova, il 3 novembre 2019 al Gran Teatro Geox, in vendita giovedi’ 25 luglio alle 12. Biglietti ridotti studenti con esibizione di libretto/tesserino universitario il giorno dell'evento.

Info web

https://www.granteatrogeox.com/evento/biglietto-jethro-tull-padova/

https://www.facebook.com/pg/officialjethrotull/