Job Meeting Padova: colloqui e assunzioni con oltre 30 aziende

Arriva a Padova il Job Meeting,

una giornata di assunzioni per migliaia di persone

Sei in cerca del tuo primo lavoro o cerchi nuove opportunità? Mercoledì 27 Marzo non mancare al Job Meeting Padova! Presso il Centro Culturale San Gaetano, dalle 9 alle 16, oltre 30 importanti aziende nazionali e internazionali saranno presenti con i propri selezionatori per incontrare e assumere migliaia di persone.

COLLOQUI E ASSUNZIONI

Le fiere del lavoro sono oggi più che mai un’occasione irrinunciabile per le aziende alla ricerca di potenziali candidati, per diplomati e laureati alla ricerca di qualificate opportunità lavorative. Job Meeting Padova, che si distingue da tutte le altre fiere del lavoro, rappresenterà un vero e proprio percorso di informazione e orientamento professionale. Durante l’intera giornata si terranno senza sosta colloqui one to one, workshop, consulenze gratuite con tutor professionisti sulla ricerca del lavoro, correzione cv, gaming e sfide per selezionare i migliori talenti.

AZIENDE PRESENTI

Tra le aziende presenti con le quali potrai sostenere colloqui one to one: Alleanza Assicurazioni, Ferrovie dello Stato Italiane, Hilti, Hypertec, Lidl, Uninform Group, Wolters Kluver, Civibank. Dale Consulting, Etjica, Humangest, GiGroup, Imagicle, I.T. Euro Consulting, Lavoropiù, Man, Mazars, Medhiartis, NetMarket, Pietro Fiorentini, Poste Italiane, Relizont, Serenissima Informatica, Sonepar, Tigotà e tante altre e tante altre realtà nazionali e internazionali.

L’accesso e tutte le attività proposte sono TOTALMENTE GRATUITE

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA SU: www.jobmeeting.it/padova