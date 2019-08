A Padova una lezione gratuita di Joga Capoeira

La capoeira fa bene a tutti ed in particolar modo ai bambini. Non si tratta, infatti, di un semplice sport: avvicinarsi alla sua pratica, specialmente in età scolare, aiuta un sano sviluppo psico-fisico in quanto lavora sulla coordinazione, la musicalità, la relazione col gruppo e con sé stessi.

Sabato 28 settembre si terrà il primo incontro dell'anno (il calendario degli incontri lo potete trovare sul sito) e sarà aperto e gratuito per tutti i bambini e le bambine della scuola elementare (ed ai loro genitori!). Una bella occasione per conoscersi e cominciare a conoscere questo meraviglioso mondo fatto di giochi, musica, movimento e tanto altro.

La lezione sarà completamente gratuita, ma con obbligo di prenotazione per questioni organizzative. Qui il modulo da compilare: https://forms.gle/Te72P5MQcw4BkraU8. Compilalo per te e il tuo bambino e non perdere l'occasione di scoprire (e fargli scoprire) un mondo novo!

