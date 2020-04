John Butler in concerto al gran teatro Geox

Il cantante e musicista considerato come uno dei più virtuosi chitarristi del panorama indipendente australiano porterà la sua musica anche sui palchi italiani!

Dettagli

In ottemperanza ai provvedimenti emanati su scala mondiale per contrastare la diffusione del virus COVID-19, il tour solista nei teatri di John Butler è stato riprogrammato per il 2021 con alcune modifiche di calendario, che riguardano anche le date italiane.

Il cantante e musicista considerato come uno dei più virtuosi chitarristi del panorama indipendente australiano porterà la sua musica a Padova, Gran Teatro Geox, venerdì 9 aprile 2021, oltre alla data prevista per giovedì 30 aprile 2020 al Gran Teatro Morato di Brescia che è riprogrammata per sabato 10 aprile 2021 e per cui rimangono validi i biglietti già venduti.

Le vendite per le due date sono aperte da lunedì 20 aprile 2020 sui canali ufficiali Ticketmaster IT e presso i punti vendita abituali, su zedlive.com e fastickets.it

Info web

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-john-butler-padova-2021/