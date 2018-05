John Butler Trio + live al gran teatro Geox

Il John Butler Trio è felice di annunciare il tanto atteso ritorno in Europa con un nuovo live e una serie di date a support del prossimo progetto discografico, in uscita a settembre. La band capitanata da Butler toccherà anche l’Italia per tre appuntamenti: venerdì 26 ottobre all’Atlantico di Roma, sabato 27 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova e domenica 28 ottobre all’Alcatraz di Milano. I biglietti per i concerti di Roma e Milano saranno disponibili sul circuito ufficiale Vivaticket dalle ore 10 di venerdì 11 maggio, mentre quelli per la tappa di Padova potranno essere acquistati sui circuiti ufficiali Fasticket e Ticketone dalle ore 10 di venerdì 11 maggio. Diffidate dai canali di vendita non ufficiali.

Acclamato per le brillanti esibizioni dal vivo e la superba musicalità, il John Butler Trio è una delle formazioni australiane di maggior successo nell’attuale panorama musicale mondiale. Il trio nel 2018 si amplia con l’aggiunta di due membri nella forma di John Butler Trio +.Dopo un tour costellato di successi in Australia con il nuovo live, anche il pubblico europeo sarà catturato da uno spettacolo dal vivo più ampio e dinamico, basato sui brani tratti dal nuovo album e la rivisitazione di grandi classici quali Betterman, Zebra e What You Want.

Il prossimo album in studio, il primo da Flesh + Blood che vinse l’ARIA nel 2014, è una creazione molto personale di brani che riflettono il pensiero quotidiano, la famiglia e i viaggi. A proposito del nuovo progetto, John Butler dice: “This album has been a rite of passage that I couldn’t go around, couldn’t go over, couldn’t go under but had to go THROUGH”.

www.johnbutlertrio.com

JOHN BUTLER TRIO +

Sabato 27 ottobre 2018

Padova, Gran Teatro Geox – via Tassinari, 1

Biglietti

Posto unico in piedi: euro 26 + prev. / euro 30 in cassa la sera del concerto

Tribuna numerata: euro 32 + prev. / euro 32 in cassa la sera del concerto

ZED https://www.zedlive.com/evento/biglietti-john-butler-trio-padova/

