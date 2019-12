Xe rivà el Nadale, i John See a Day al Conamara di Padova

«Facciamo gli auguri di Buon Natale a chi è andato sotto acqua e a chi sta male». È con un pensiero a tutte quelle persone che hanno subito danni a causa dell’acqua alta che ha devastato sia Venezia che Chioggia che si chiude Xe rivà el Nadale la canzone natalizia, appena pubblicata, che ha visto assieme i John See a Day e Marco “Furio” Forieri dei Pitura Freska (ora negli Ska-J).

Il gruppo clodiense dei John See a Day per festeggiare il Natale ha deciso di regalare ai fan, per la prima volta, un brano reggae, chiamando con loro un maestro del genere come Furio.

Il brano e il video

Xe rivà el Nadale si può ascoltare su: Spotify https://spoti.fi/2srcsks oppure si può vedere il videoclip, girato tra Chioggia e Venezia al link https://youtu.be/_rQOoY_m2A4

Il nuovo album e il tour

I John See a Day hanno deciso di celebrare il decimo anniversario della fondazione del gruppo pubblicando per La Grande V Records Disco Volante, quarto album in studio del gruppo clodiense (o “chioggiotto”, come preferisce la band) e di continuare una tournée di presentazione:

20 dicembre al Conamara di Padova

28 dicembre al Circolo Acli di Mesola, Ferrara

10 gennaio al Discanto pub di Sottomarina, Venezia

11 gennaio al Greenwich Pub di Curtarolo, Padova

24 gennaio al Sinè di Porto Viro, Rovigo

7 febbraio al Mamaloca di Vicenza

Questa volta i paladini dell’ultra funky hanno voluto indossare le tute da astronauta (ma con casco e bermuda) e trasformarsi in “caparozzonauti”, alludendo alla professione più comune a Chioggia, quella di pescatori di vongole.

«Visto che ormai fare questa professione qui è sempre più difficile, abbiamo pensato di vedere che cosa si può fare tra le stelle – dice il frontman Daniele Nordio Tina per tutti solo El Giovanelo – Disco Volante arriva a tre anni da Woodland, dedicato al nostro fratello Wood, morto in incidente stradale. Ora abbiamo ritrovato la forza di divertirci suonando assieme: non dimenticheremo mai Wood e continuiamo a festeggiamo ogni sera sul palco».

Disco Volante è una bomba di funky in rigoroso dialetto chioggiotto: pazzo, divertente e follemente rock and roll.

I John See A Day

I John See A Day sono Daniele Nordio Tina detto El Giovanelo alla voce e chitarre, Tiziano Boscolo Bomba detto Mr T Bomb alla batteria, Nico Boscolo Zemello detto Goemon Ishikawa XIII al basso, Pino Pelizza detto Skinners alla tastiera Moog, Edoardo Tiozzo detto Goldmember e Loris Valerio detto Mr Creep alle chitarre.

I John See a Day iniziano la loro attività nel 2009 e, dopo il primo disco autoprodotto eponimo, John See a Day (2010), iniziano a suonare dal vivo in tutto il Veneto (ad oggi i live si contano a centinaia). Il cambio di rotta l’ha dato il secondo album Te speto fuora (2014), pubblicato per La Grande V Records. Il singolo Te Speto Fuora è diventato un fenomeno web con oltre 315mila visualizzazioni. Nello stesso anno sono protagonisti di una puntata della trasmissione cult televisiva Unti e bisunti di Chef Rubio. Nel dicembre scompare in un incidente automobilistico il chitarrista Andrea “Mr. Wood” Boscolo Palo. Dopo mesi di indecisione se chiudere o meno il progetto musicale, i JSAD decidono di stringersi attorno alla musica e al ricordo dell'amico portando a termine Woodland (2016) e tornando in tour. A tra anni, nell’autunno 2019, pubblicano il quarto album Disco Volante.

Info

Il disco è acquistabile in tutte le piattaforme digitali e ascoltabile al seguente link:

Info web evento

Foto Pietro Rizzato © 2019 Photographer