"Jonny Boy" l'arte pop di Giovanni Motta in Galleria Pedrocchi

Jonny Boy

di Giovanni Motta

per

Galleria Giorgio Chinea Art Cabinet

Galleria Cappellato Pedrocchi

inaugurazione 20 settembre, ore 18.30

Dopo il grande successo della mostra dello scorso marzo che aveva come protagonista l'artista Laurina Paperina,

la Giorgio Chinea Art Cabinet propone ora al pubblico una nuova esposizione che ha come protagonista

un vero e proprio outsider dell'arte contemporanea: il veronese Giovanni Motta.

La mostra

Motta, classe 1971, figlio d'arte, poliedrico creatore di “mostri” che realizza governando pittura e scultura, sarà ospite

della Giorgio Chinea Art Cabinet a Padova dal 20 settembre a dicembre.

In esposizione nelle “vetrine” dello storico Caffè Pedrocchi, che il giovane curatore e gallerista Giorgio Chinea ha allestito come sua personalissima Wunderkammer - seguendo una precisa linea espositiva che privilegia in assoluto le nuove tendenze dell'arte contemporanea con una particolare attenzione verso il pop - ci sarà un'installazione site specific, un lavoro inedito realizzato da Motta per la galleria dal titolo “Jonny Boy”.

“Giovanni Motta è la scelta necessaria - racconta Giorgio Chinea - perché popola la sua arte di stranissimi personaggi che hanno un forte impatto nei giovani della mia generazione. Lo scopo del mio lavoro di gallerista è infatti quello di avvicinare i millenials al mercato dell'arte contemporanea".

I “mostri” di Motta approdano infatti dal mondo dei cartoons giapponesi (Manga e Anime) da Megaboord, i mostri meganoidi che danno anche il nome alla società di grafica e comunicazione da lui fondata.

L'idea di Giorgio Chinea si è rivelata vincente: da un lato il curatore e gallerista propone le opere d'arte in vetrina scegliendo come spazio espositivo quello che è unanimemente riconosciuto come il simbolo della città di Padova: lo storico caffè Pedrocchi.

E lo fa avvalendosi ancora di un approccio “pop”, contagiando il centro storico della città con alcuni manifesti pubblicitari che riproducono le opere dell'artista e che saranno posizionati nei pressi della galleria.

“In mostra - racconta ancora Chinea - ci saranno una tela di grandi dimensioni dove spicca Jonny Boy, il protagonista di questa esposizione dal carattere estremamente narrativo. Attorno a Jonny Boy tutti i mostri di Motta, realizzati sia in pittura che in scultura. Si tratta di piccoli modellini in ceramica, coloratissimi, ognuno con una storia e con il suo particolare corredo: ora un gattino, ora un orecchino, una palla. Sono i “reperti” di Giovanni Motta. Quelle presenze sedimentate dalla memoria che l'artista grazie a Jonny Boy, che è un vero e proprio viaggiatore nel tempo, riporta in superficie, nel mondo presente. Come recuperare il tesoro di un antico vascello sepolto nel mare della dimenticanza.

L'inconscio riaffiora grazie al subacqueo Jonny Boy che gli riporta a galla i ricordi. E ogni ricordo, finalmente vive”.

Inaugurazione

Durante l'inaugurazione alcuni performer indosseranno delle maschere che Motta realizza in cartapesta bianca. I suoi “mostri” si aggireranno così tra il pubblico dando vita ad una performance che farà capire il senso profondo del suo lavoro, avvicinandolo al mondo magico, fatato, estremamente spirituale e fanciullesco di un artista che crea ed espelle i suoi mostri mescolando tecniche di meditazione giapponese ai ricordi della sua infanzia.

L'esperienza del passato arriva a Motta come una visione che poi l'artista distilla e condensa in questi “feticci” che rappresentano il superamento dell'esperienza stessa, a volte dolorosa, a volte luminosa, a volte dirompente nella sua portentosa verità.

Sono immagini salvifiche, di protezione, giunte quasi da un altro pianeta per portare giovamento all'anima. Sono sempre un dono d'amore.

E se fossero... angeli?

Partnership: edizioni limitate e prodotti tipici

La Galleria Giorgio Chinea Art Cabinet ha inaugurato un rapporto di collaborazione con il Birrificio Antoniano, azienda agricola padovana di rilievo nel panorama brassicolo internazionale, nonché attentissima al packaging delle sue bottiglie. L'opera “Jonny Boy” che dà al titolo alla mostra verrà stampata dal birrificio in una serie di bottiglie limited edition.

Per promuovere la mostra si è pensato anche al merchandising con la realizzazione di adesivi e di simpatiche spille realizzate con diversi dettagli dell'opera: un simpatico omaggio a quanti parteciperanno all'inaugurazione.

Sponsor della serata Tenuta Guida di Luigi e figli: vini che parlano di famiglia e di territorio di Lison di Portogruaro, nel cuore

della provincia orientale di Venezia. Non solo una Doc quindi ma una terra che si racconta nella sua storia. Qui il terreno si

distingue per la sua ricchezza minerale e la pianura regala uve pregiate.

Contatti

Giorgio Chinea Art Cabinet

335.1997227

info@giorgiochinea.it

Instagram: Giorgio_Chinea_Art_Cabinet

Facebook: @GiorgioChineaArtCabinet

