Jovanotti alla Fiera di Padova con il nuovo tour "Lorenzo Live 2018"

Sabato 9 giugno alle 21.30 l'arena spettacoli di PadovaFiere accoglie l'attesissimo concerto di Jovanotti, a Padova con il suo "Lorenzo Live 2018".

SCOPRI LA SECONDA DATA IL 12 GIUGNO

Sono sessanta le date del nuovo tour di Jovanotti, al debutto il prossimo 12 febbraio al Forum di Assago e a giugno nel capoluogo patavino.

Lo show è una nuova frontiera degli spettacoli dal vivo e sono già ventotto i concerti sold out. Il tour dall’impianto del tutto innovativo e la cura e l’attenzione che Lorenzo e Trident (produttore degli spettacoli di Jovanotti fin dagli anni Novanta) destinano a ogni spettacolo, garantiscono un evento nuovo e speciale.

“Per l’anno prossimo il mio desiderio è quello di suonare nelle città e di starci il più possibile. Quello che vorrei è suonare per giorni, con uno spettacolo di pura goduria e di condivisione totale con chi vorrà venirci a sentire! Stiamo lavorando per fare una cosa che vi e ci faccia impazzire!" afferma entusiasta il cantante.

La Jova TV seguirà come di consueto tutte le fasi del nuovo progetto artistico, proponendo esclusivi filmati inediti e insoliti backstage.

Biglietti

Biglietti disponibili da giovedì 1 febbraio su zedlive.com e sul circuito fastickets.it.

Tribuna Gold: 92 euro

Tribuna Numerata: 69 euro

Parterre Gold: 57,50 euro

Posto in piedi: 49,50 euro