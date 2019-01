Jozef Van Wissem in concerto al circolo Nadir

Pulse e Circolo Nadir presentano Jozef Van Wissem in concerto (apertura porte ore 21.30).

Jozef Van Wissem è al contempo un compositore d'avanguardia e un liutista barocco.

Nei suoi due decenni di attività Jozef Van Wissem ha dato nuova linfa, estrema e destrutturata, alla musica rinascimentale e barocca, pur conservandone l'eleganza dell'armonia.

L'ultimo album, che sarà presentato a Nadir, è invece "We Adore You, You Have No Name" (2019), ispirato, tra le altre cose, dal quadro di Caravaggio "Suonatore di liuto".

L'utilizzo della tecnica del cut-up su spartiti musicali medievali e l'approccio punk a uno strumento quale il liuto sono alla base di una nuova concezione di classicismo,

Una creatività estremamente prolifica che spazia dal folk al noise, dall'impro jazz all'elettronica più abstract, attraverso una miriade di collaborazioni tra le quali spiccano quella del 2007 con Maurizio Bianchi, nome cult dell'industrial, e il sodalizio artistico con con Jim Jarmusch, uno dei registi e musicisti sperimentali contemporanei più accreditati

Venerdì 18 gennaio

Ingresso con tessera ARCI

Contributo richiesto 10 euro

Apertura porte ore 21.30

https://www.facebook.com/events/217091645887736/

Circolo Nadir

Piazzetta Gasparotto 10

35135 Padova

