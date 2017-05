July Young Festival a Este

Torna a Este il July Young Festival dal 30 giugno al 2 luglio al parco del Redentore in viale Fiume.

Tre giorni all'insegna di musica, divertimento e street food.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

PROGRAMMA

Venerdì 30 giugno

from 19: Happy hour - pianobar by Alessandro Bertazzo & co

from 20.30: Horror Vacui Acoustic Duo

from 21.30: ***in aggiornamento***

Sabato 1 luglio

from 19: Happy hour - pianobar by Alessandro Bertazzo & co

from 20.15: AcoustiCocks

from 21: La Mente di Tetsuya - cartoons tribute band (www.lamenteditetsuya.com)