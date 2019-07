Just jump: attività di salto con l'asta aperta a tutti nei parchi di Padova

🔵Just jump saltiamo nei parchi di Padova 🔵

La prima iniziativa itinerante per volare in alto con il gioco dell'atletica che, in totale sicurezza, farà vivere le emozioni dei veri atleti del salto con l'asta.

L'attività è promossa grazie: al Comune di Padova , all'Assessorato dello sport di Padova, all'Assessorato del settore verde e parchi di Padova, all'associazione sportiva Multisport&Fun, allo storico Gruppo Asta Padova, alla Corpo Libero Athletics Team

Scarica la locandina e i dettagli del progetto

Dettagli

☀️L'attività è completamente gratuita e aperta a tutti, sia ai più piccoli sia agli adulti a cui piace divertirsi.

🌳Dove? In tutti i parchi di Padova da luglio a settembre!

🏅saranno sempre presenti 2 istruttori e atleti specializzati

⛈ essendo un'attività all'aperto, in caso di maltempo l'attività verrà annullata

📩 per info e attività Multisport&Fun: segreteria@multisportfun.it oppure sul sito www.multisportfun.it https://www.multisportfun.it/parchi/

Scarica il programma completo

📅 Calendario parchi

🔸6 luglio - Giardino Milcovich, via Jacopo Da Montagnana e via Oreste da Molin

🔸13 luglio - Parco delle farfalle, via Vermigli

🔸20 luglio - Giardino dei Ciliegi (Fornace Morandi), via G. Duprè

🔸27 luglio - Parco degli alpini, via Capitello, Due Palazzi

🔸3 agosto - Centro sportivo “Brentella”, via Pelosa e via Chiesanuova

🔸10 agosto - Giardino degli ulivi di Gerusalemme, via Isonzo e via Como

🔸17 agosto - Parco Guizza - Sant'Agostino, via Gozzano

🔸24 agosto - Parco dei Faggi, via Vecchia

🔸31 agosto - Parco Iris, via Ongarello e via Canestrini

🔸7 settembre - Parco del Roncajette, via Sant’Orsola Vecchia

🔸14 settembre - Giardino E. Venturini e S. Natale (Fistomba), via Ognissanti e via Fistomba

🔸21 settembre - Parco d’Europa, via Venezia e via Moroncelli

Evento facebook https://www.facebook.com/events/322441292015633/