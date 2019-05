“Kaiser. Il più grande truffatore della storia del calcio”, proiezione all’MPX

Il 10 giugno alle ore 21, proietteremo il film Kaiser il più grande truffatore della storia del calcio al Cinema MPX di Padova.

Carlos Henrique Raposo aveva un sogno: fare la vita del calciatore, indossare vestiti firmati, frequentare i migliori locali e le ragazze più belle. Aveva un fisico asciutto e atletico, gli mancava solo una cosa: il talento.



Spesso il mondo del calcio ci ha donato storie incredibili, storie fatte di personaggi fuori dall’ordinario, storie di campioni o di talenti sfumati ancora prima di brillare. Oggi vogliamo portarvi nel Paese del sole, nel paese dove tutto è grande e dove spesso campioni come Ayrton Senna, Ronaldo o Kakà hanno regalato lacrime e gioie. Questa, però, non è la classica storia di un giocatore di calcio. Questa è la storia di un “malandro”. Il malandro è una classica figura pittoresca della cultura brasiliana. A Carnevale si vede sempre un malandro. É una simpatica canaglia: scaltro, linguacciuto e attento ad avere sempre con sè un po’ di cachaça. Pelè? Ronaldo? Romario? No, quelli sono poeti del calcio; la storia di cui vi parliamo è quella di un malandro, Carlos Henrique Raposo, in arte il Kaiser, il calciatore che ha reso la sua vita perfino più assurda della finzione. L’uomo che è riuscito ad architettare il più grande imbroglio nella storia del calcio.

