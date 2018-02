Kalahysteri in concerto a Ca'Sana

Giovedì 8 marzo alle 21.30 Ca'Sana ospita Kalahysteri in concerto.

Astrid Dante (Miss Chain & The Broken Heels): voce, chitarra

Elisa De Munari (Elli de Mon): voce, contrabbasso

Giusi Pesenti (Dry & Dusty): voce, percussioni

“Le tempeste costringono gli alberi a far crescere le loro radici più in profondità” diceva Dolly Parton.

Kalahysteri hanno fatto propria la lezione di Dolly: con i piedi ben piantati a terra e lo sguardo rivolto all’orizzonte, hanno composto dieci nuove canzoni, un viaggio che guida l’ascoltatore attraverso un universo parallelo, puntando dritto al cuore della musica pop.

Il gruppo

Astrid Dante (Miss Chain & The Broken Heels), Elisa De Munari (Elli de Mon - onewomanband) e Giusi Pesenti (Dry & Dusty, Grace O’Malley Quartet) mettono tutta la loro personalità, il loro background e la loro esperienza in questa nuova avventura chiamata Kalahysteri, un neologismo che significa “bella isteria”: tre donne diverse e con esperienze spesso agli antipodi, tre caratterini niente male con cui neanche il diavolo in persona vorrebbe fare un patto.

Le canzoni di Kalahysteri sono nude e crude, intriganti e suadenti, profonde e sognanti. Il loro debut album è come una paletta colori che va dal blues al power pop, dal folk al rock’n’roll, il tutto mescolato in qualcosa di veramente nuovo: dieci moderne canzoni pop suonate con gli strumenti della musica tradizionale.

Astrid, Elisa e Giusi hanno registrato il loro debut album nel giugno 2016. Con l’aiuto del produttore e fonico Matt Bordin (Squadra Omega, The Mojomatics) all’Outside Inside Studio di Montebelluna. Il disco è stato pubblicato a dicembre 2016 dall’etichetta francese Pitshark Records.

https://www.facebook.com/kalahysteri/?fref=ts

https://kalahysteri.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=VMM75olWtCo

Gallery