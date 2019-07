Kalahysteri in concerto a Villa Pisani di Monselice

Sabato 27 luglio presso Villa Pisani di Monselice si terrà il secondo appuntamento di "Viaggi sonori": 4 serate di musica dal vivo, arricchite anche da proposte culinarie, incontri tematici e arte che ci trasporteranno “verso luoghi lontani”.

Questa volta il viaggio sarà verso l’America, con la musica country, folk, americana di Kalahysteri, un trio tutto al femminile composto da Astrid Dante (Miss Chain and the Broken Heels) - voce e chitarra, Elisa de Munari (Elli de Mon – onewomanband)- voce e contrabbasso e Giusi Pesenti (Dry & Dusy, Grace O’Malley Quartet) - voce e percussioni.

Tre donne diverse e con esperienze spesso agli antipodi, tre caratterini niente male con cui neanche il diavolo in persona vorrebbe fare un patto! La loro musica è come un viaggio attraverso un universo parallelo, puntando dritto al cuore della musica pop. Le loro canzoni sono nude e crude, intriganti e suadenti, profonde e sognanti, spaziano dal blues al power pop, dal folk al rock'n'roll; sono come canzoni pop suonate con gli strumenti della musica tradizionale.

Per tutta la serata sarà presente il punto ristoro a cura di Ostaria Nòva che proporrà cibi e sapori stile “American BBQ”, con vini e birre selezionati per la serata.

Informazioni e contatti

Qui trovate il programma dell'intera rassegna Viaggi Sonori:

https://villapisanimonselice.it/viaggi-sonori-musica-verso-luoghi-lontani/.

Viaggi Sonori è ad ingresso libero. Il concerto inizia alle 22. Punto ristoro dalle 20 con Cibi e Sapori a cura di Ostaria Nòva. In caso di pioggia il programma si svolgerà all’interno della villa.

Web: https://www.villapisanimonselice.it

- https://www.facebook.com/villapisanimonselice/

- https://www.facebook.com/events/485808925523861/