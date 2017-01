"Kaleidos - La Via della Danza", spettacolo di danze multietniche a teatro La Perla

Mystika Asd presenta "Kaleidos - La Via della Danza", spettacolo in due atti di Teatro-Danza liberamente tratto dal romanzo "Le citta' invisibili" di Italo Calvino.

Lo spettacolo è in programma sabato 25 marzo alle ore 21 al teatro La Perla di Torreglia.

Ospite della serata il prof. dr. Hassan Khalil.

Con la partecipazione di Thierry Parmentier.

A cura di Silvia Siham Militello e con Fabrizia Celeste Luciani

Ideazione e sinossi: Marina Sartori / Thierry Parmentier

"Kaleidos" è un immaginario viaggio attraverso danze multietniche, sull'antica "Via della Seta" fino alla corte di Kublai Kan. Accompagnati dalla voce narrante di una attrice, in un reading fedele al testo originale di Calvino, viaggerete nelle città descritte dall'autore, lungo un percorso parallelo, una "Via della Danza" come la "Via della Seta" che Marco Polo percorse fino a al cuore dell'Impero nell'antico Catai.

Danze orientali, arabe, andaluse, multietniche; in un gioco di veli ventagli nacchere sonagli giocolieri e danzatrici, intorno all'Imperatore Kublai e al suo ambasciatore preferito, il veneziano Marco Polo.

