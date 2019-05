Karen Edwards 4et feat. Francesco Bearzatti al Mooding

Sabato 1 giugno

ore 20 cena //

ore 22 Live Concert

Mooding (Via Trieste 5/C, 35121 Padova)

presenta:

Karen Edwards Quartet featuring Francesco Bearzatti

Karen Edwards • piano, voce

Francesco Bearzatti • sax tenore

Stefano Senni • contrabbasso

Enzo Carpentieri • batteria

Karen Edwards, solida pianista con una travolgente carica di swing, è una delle più interessanti voci americane della nuova generazione.

I suoi concerti sono un condensato di grande musica e pregni di un forte spirito di spettacolo, particolarmente coinvolgenti, le sue performances sono un connubio ineguagliabile di anima, tecnica e grande capacità di intrattenimento, in un brillante viaggio attraverso la song americana di broadway e la modernità.

Fin dall’infanzia il soul e il gospel furono la prima fonte d’ispirazione di Karen, il cui primo insegnante di musica fu il padre, direttore musicale della chiesa battista di West Greenville in South Carolina.

Laureata in pianoforte alla North Texas University, Karen Edwards è stata più volte nominata per il ‘Grammy Award for Jazz Performance’. Si è esibita nei principali teatri e club di New York, Los Angeles, Atlanta e molte volte anche in Europa, suonando con musicisti di grande successo tra i quali Stevie Wonder, Peabo Bryson, Tony Bennett e Prince.

Oggi vive a Monaco, dove insegna canto e improvvisazione presso il Conservatorio Richard Strauss.

Francesco Bearzatti è tra i sassofonisti più famosi e apprezzati al mondo tanto da essere premiato come miglior musicista jazz d’Europa, solo uno di una serie ininterrotta di premi che ha vinto.

Vive tra Parigi e l’Italia, ma suona e lavora in tutto il mondo.

Stefano Senni-Enzo Carpentieri, un tandem ritmico consolidatosi nel tempo tra tour e collaborazioni varie: insieme hanno inciso con il chitarrista Pietro Condorelli e l’Expanding Trio del pianista Greg Burk.

